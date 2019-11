Elías Már skoraði tvö og var hetjan

Elías Már Ómarsson skoraði tvö mörk er Excelsior vann ótrúlegan 5-4 sigur á FC Eindhoven í níu marka leik í hollensku B-deildinni.



Eindhoven náði í þrígang forystunni í fyrri hálfleik en Elías Már jafnaði í 3-3 á 38. mínútu.



Sigurmarkið skoraði svo Keflvíkingurinn þrettán mínútum fyrir leikslok en Excelsior er í 5. sæti deildarinnar með 24 stig.





Elias Mar Omarsson is door jullie verkozen tot man of the match! Hij neemt straks de trofee en knopbon in ontvangst in het supportershome. #excein pic.twitter.com/iSH6ojTOVQ