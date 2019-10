Hafa áhyggjur af hömluleysi forsetans

Fyrrverandi starfsmenn Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, og aðrir Repúblikanar sem þykja nánir Hvíta húsinu, hafa sífellt meiri áhyggjur af hegðun forsetans. Þeir segja engin bönd á Trump lengur og honum sé frjálst að gera smá og stór afglöp sem forseti.



Á sama tíma eru þingmenn Repúblikanaflokksins að segjast styðja ákæru á hendur Trump vegna embættisbrota í tengslum við Úkraínumálið.



Bara á síðustu tveimur vikum hefur Trump tekið þá mjög svo umdeildu ákvörðun að kalla hermenn Bandaríkjanna frá Sýrlandi og gert Tyrkjum kleift að herja á sýrlenska Kúrda, bandamenn Bandaríkjanna gegn Íslamska ríkinu. Sú ákvörðun féll vægast sagt ekki í kramið vestanhafs.



Mitch McConnell, þingflokksformaður Repúblikanaflokksins í öldungadeildinni, skrifaði grein á vef Washington Post í gær þar sem hann sagði ákvörðun Trump vera alvarleg mistök.



Þá opinberaði Trump umdeilt bréf sem hann sendi Recep Tayyip Erdogan , forseta Tyrklands. Erdogan móðgaðist við lesturinn og henti bréfinu í ruslið. Heima fyrir hefur mikið verið hæðst að Trump vegna bréfsins, sem inniheldur undarlegt orðaval og þá sérstaklega með milliríkjasamskipti í huga.



Forsetinn kallaði Jim Mattis, fyrrverandi hershöfðingja og fyrrverandi varnarmálaráðherra sinn, „ofmetnasta hershöfðingja“ sögunnar. Mattis brást við með því að hæðast að Trump og segja meðal annars að eini hermaðurinn sem Trump teldi ekki vera ofmetinn, væri Sanders offursti. Stofnandi Kentucky Fried Chicken.



Þá missti forsetinn stjórn á skapi sínu gagnvart Nancy Pelosi, forseta fulltrúadeildarinnar, og kallaði hana þriðja flokks pólitíkus.



Sagði frá þrýstingi gagnvart Úkraínu

Þar að auki sagði Mick Mulvaney, starfandi starfsmannastjóri Hvíta hússins, að Trump hefði haldið aftur af neyðaraðstoð til Úkraínu, með því markmiði að þvinga Úkraínumenn til að rannsaka Joe Biden, fyrrverandi varaforseta, og samsæriskenningu varðandi það að Úkraína hafi komið að því að sviðsetja tölvuárás á Landsnefnd Demókrataflokksins í aðdraganda forsetakosninganna 2016 og sökinni hafi verið komið á Rússa.Nokkrum klukkustundum síðar reyndi Mulvaney að draga orð sín til baka og hélt því fram að snúið hefði verið úr orðum hans.Ofan á það tilkynnti Mulvaney í gær að G-7 fundur næsta árs yrði haldinn í golfklúbbi Trump í Miami, sem gagnrýnendur forsetans, og stjórnarskráin , segja vera hreina og tæra spillingu.Hér má sjá blaðamenn AP fréttaveitunnar renna yfir vendingar síðustu viku.

Eins manns ríkisstjórn

Mick Mulvaney, starfandi starfsmannastjóri Hvíta hússins. AP/Evan Vucci

Blaðamenn Politico ræddu við nokkra aðila sem störfuðu fyrir Trump og bandamenn hans á þingi. Allir ræddu ríkisstjórnina undir nafnleynd.Einn þeirra sagði Trump nú hegða sér á þann hátt sem starfsmenn hans hafi reynt að koma í veg fyrir áður. Þó forsetinn hafi aldrei þótt tilefni til að reka eitthvað sem kalla mætti hefðbundna ríkisstjórn segir einn fyrrverandi starfsmaður hans að í upphafi hafi starfsmenn hans hafa reynt að draga úr hvötum hans og hann hafi þar að auki sýnt meiri varkárni.

Nú sé í raun aðeins einn maður í ríkisstjórninni. Trump sé nú orðið einungis með svokallaða já-fólk í vinnu sem láti eftir honum í alla staðiBréf forsetans til Erdogan sé til marks um það. Í upphafi forsetatíðar hans hafi bréf til annarra þjóðarleiðtoga verið fyrst skrifuð af starfsmönnum Utanríkisráðuneytisins og þjóðaröryggisráð Hvíta hússins. Trump hafi síðan farið yfir það og að endingu hafi verið samið bréf sem allir hafi verið sáttir við.Annar viðmælandi Politico, sem vinnur enn í Hvíta húsinu, sagði það draumóra að reyna að halda aftur af forsetanum. „Allir hafa reynt það og misheppnast,“ sagði hann.Aðrir sem vinna enn í Hvíta húsinu sögðust búnir á því eftir stanslausa baráttu. Andrúmsloftið nú skilgreinst af kæruleysi.Þó eru einhverjir sem þrífast í Hvíta húsinu og til marks um það sagði einn viðmælandi Politico að hann væri að skemmta sér konunglega.

AP fréttaveitan segir þingmenn Repúblikanaflokksins vera að íhuga stöðu þeirra gagnvart ákæruferlinu gegn Trump og þá sérstaklega með tilliti til orða Mulvaney í gær.



Þingmaðurinn Francis Rooney sagði blaðamönnum í gær að hann og aðrir hefðu áhyggjur af ummælum starfsmannastjórans. Rooney sjálfur sagðist vera að íhuga allar hliðar varðandi ákæruferlið. Þá sagði hann Mulvaney ekki einfaldlega geta dregið orð sín til baka.



„Það eina sem ég get gert ráð fyrir er að hann hafi meint það sem hann sagði,“ sagði Rooney.



Þá segir AP að McConnell hafi sagt þingmönnum Repúblikanaflokksins í vikunni að þeir gætu búist við atkvæðagreiðslu í fulltrúadeildinni um ákæru gegn Trump í nóvember. Réttarhöld gætu svo farið fram fyrir jól í Öldungadeildinni.

Nancy Pelosi hefur þó ekkert sagt um hvenær atkvæðagreiðsla muni fara fram. Klára verði rannsóknir fyrst.



New York Times er með frekari upplýsingar um áðurnefndan fund Repúblikana þar sem McConnell varaði þingmenn flokksins við því að fulltrúadeildin myndi ákæra Trump fyrir embættisbrot. Hann mætti á fundinn með glærusýningu þar sem hann fór yfir það hvernig ákæruferlið færi fram.



Það þykir verulega ólíklegt að öldungadeildin, þar sem Repúblikanar eru með meirihluta, muni sakfella Trump. Minnst tuttugu þingmenn Repúblikanaflokksins þyrftu að ganga til liðs við þingmenn Demókrataflokksins og greiða atkvæði með ákæru. McConnell sjálfur birtist nýverið í fjáröflunarmyndbandi þar sem hann hét því að koma í veg fyrir að Trump yrði vísað úr embætti. Öldungadeildarþingmaðurinn Lindsay Graham, einn af helstu bandamönnum Trump, þrýsti á samstarfsfélaga sína á miðvikudaginn og lagði til að öldungadeildin sendi bréf til Pelosi þar sem henni yrði tilkynnt að Trump yrði aldrei ákærður.



Samkvæmt New York Times vill McConnell þó sýna kjósendum í ríkjum þar sem öldungadeildarþingmenn Repúblikanaflokksins eiga í erfiðleikum að öldungadeildin taki ásakanirnar gegn Trump alvarlega.