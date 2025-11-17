Ýmsir þekktir vísindamenn voru á meðal þeirra sem áttu í trúnaðarsamskiptum við Jeffrey Epstein, bandaríska kynferðisbrotamanninn og auðkýfinginn. Einn áhrifamesti málvísindamaður heims hélt samskiptum sínum við Epstein áfram jafnvel eftir að hann hlaut dóm fyrir kynferðisbrot.
Tengsl Epstein við Donald Trump Bandaríkjaforseta hafa verið á allra vörum undanfarin misseri, sérstaklega eftir að demókratar á Bandaríkjaþingi birtu aragrúa gagna, þar á meðal tugi þúsunda tölvupósta.
Úr gögnunum má þó einnig lesa að Epstein átti í samskiptum við fjölda málsmetandi karla sem virðast hafa verið mismikið inni í glæpum auðkýfingins gegn ungum stúlkum.
Epstein hafði töluverðan áhuga á vísindum og eru samskipti hann við suma heimsþekkta vísinda- og fræðimenn að finna á meðal póstanna sem voru opinberaðir.
Fáir höfðu meiri áhrif á málsvísindi á 20. öld en Noam Chomsky, bandaríski fræðimaðurinn og heiðursprófessor við MIT-háskóla. Epstein bauð honum meðal annars afnot af íbúð í New York og að heimsækja Nýju-Mexíkó „aftur“ í tölvupósti árið 2015. Epstein átti búgarð fyrir utan Santa Fe í Nýju-Mexíkó.
Áður hefur komið fram að Chomsky leitaði til Epstein um fjármál og flutti sá síðarnefndi fé fyrir hann. Þetta gerði hann jafnvel eftir að Epstein var skráður kynferðisbrotamaður eftir að hann hlaut dóm á Flórída árið 2008.
Chomsky, sem er einnig þekktur fyrir skrif sem hafa veitt róttækum vinstri mönnum innblástur í gegnum tíðina, sagði Wall Street Journal árið 2023 að samband hans við Epstein kæmi engum við. Epstein hefði verið búinn að afplána sína refsingu og væri með hreinan skjöld að lögum.
Lawrence Krauss, kanadískur stjarneðlisfræðingur sem naut um skeið hylli fyrir vísindamiðlun í fjölmiðlum, átti einnig í miklum bréfaskriftum við Epstein en auðkýfingurinn styrkti meðal annars verkefni sem Krauss stýrði í Arizona.
Stjarneðlisfræðingurinn falaðist meðal annars eftir ráðum frá Epstein um hvernig hann ætti að bregðast við ásökunum um kynferðislega áreitni við Ríkisháskólann í Arizona.
„Brjóttu ásakanirnar niður í fáránlegar. gón. brandarar. o.s.frv.,“ skrifaði Epstein til baka, að því er kemur fram í umfjöllun tímaritsins Scientific American.
Rannsókn háskólans á Krauss leiddi meðal annars í ljós að hann hefði þuklað á konu. Hann var settur í leyfi og honum var ekki boðið að stýra áfram rannsókninni sem Epstein styrkti.
Krauss var formaður samtaka kjarnorkuvísindamanna sem eru þekktust fyrir að birta svonefnda dómsdagsklukku sem á að sýna hversu sína hversu nærri menn séu því að eyða sjálfum sér. Hann sagði af sér formennskunni eftir að ásakanirnar komu upp.
Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur breytt um kúrs og hvatt þingmenn Repúblikanaflokksins til að greiða atkvæði með birtingu allra gagna sem yfirvöld sitja á eftir rannsóknir á athafnamanninum Jeffrey Epstein.
Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur fallist á beiðni Donalds Trump Bandaríkjaforseta um að rannsaka tengsl barnaníðingsins Jeffrey Epstein við nokkra háttsetta Demókrata, en þar á meðal eru Bill Clinton fyrrverandi Bandaríkjaforseti.
Í áður óbirtum tölvupósti sem Jeffrey Epstein sendi Ghislaine Maxwell árið 2011, velti hann vöngum yfir því af hverju Donald Trump, núverandi forseti Bandaríkjanna, hafi aldrei verið nefndur á nafn í þeim rannsóknum sem beindust að Epstein. Hann sagði að Trump hefði varið mörgum klukkutímum með konu sem Demókratar í Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fulltrúadeildar Bandaríkjaþings skilgreina sem eitt af fórnarlömbum Epsteins.
Mike Johnson, forseti fulltrúadeildar Bandaríkjaþings, segir að frumvarp sem kveður á um birtingu allra gagna sem yfirvöld hafa safnað um Jeffrey Epstein verði tekið til umræðu í næstu viku.