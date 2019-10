27% af liði umferðarinnar í Rússlandi eru Íslendingar

Ísland á þrjá leikmenn í liði 11. umferðar rússneska boltans en lið umferðarinnar er gefið út af tölfræðiveitunni InStat.



Hörður Björgvin Magnússon og Arnór Sigurðsson spiluðu báðir og skoruðu í 3-0 sigri CSKA á Ural á útivelli um helgina.



Með sigrinum fór CSKA á topp deildarinnar en þeir eru tveimur stigum á undan þremur liðum er ellefu umferðir eru búnar af rússnesku deildinni.



Jón Guðni Fjóluson spilaði svo vel í vörn Krasnodar sem hélt hreinu gegn Arsenal Tula á heimavelli. Krasnodar er í 4. sætinu, tveimur stigum á eftir CSKA.



Reikna má með því að þeir þrír verði allir í leikmannahópi Íslands í komandi leikjum gegn Frakklandi og Andorra í undankeppni EM 2020.



Hópurinn verður tilkynntur á föstudaginn.





Best players of the Week by InStat Index#RPL pic.twitter.com/O83hR4PFzH