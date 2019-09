Kim Kardashian tekin í gegn í eigin þætti

Sautjánda þáttaröðin af Keeping Up With the Kardashian´s stendur nú yfir á sjónvarpsstöðinni E!



Þar er fylgst grannt með Kardashian fjölskyldunni en á dögunum fékk Kim Kardashian sjálf að kenna á því.



Kim var á rúntinum með einum af hennar bestu vinum Jonathan Cheban þegar síminn hringir.



Á línunni var Khloé Kardashian sem segir að öryggisverðir við heimili Kim Kardashian hafi tæklað móður þeirra Kris Jenner og hún sé slösuð.



Um var að ræða hrekk en hér að neðan má sjá útkomuna.