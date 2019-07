Ajax og Juventus ná samkomulagi um De Ligt

Juventus færist nær og nær því að klófesta varnarmanninn Matthijs De Ligt, varnarmann Ajax, en Sky Sports á Ítalíu hefur heimildir fyrir þessu.



Ítölsku meistararnir hafa hækkað tilboð sitt í hinn nítján ára gamla varnarmann og er talið að félögin hafi náð samkomulagi um verðmiðann í gær.



De Ligt er ekki með félögum sínum í Austurríki þar sem liðið undirbýr sig fyrir komandi tímabil en PSG og Barcelona höfðu einnig áhuga á þessum frábæra varnarmanni.





Matthijs de Ligt is "awaiting a possible transfer".



He's not in Ajax's training squad.



