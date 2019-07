Evrópumeistararnir í úrslit eftir framlengingu

Evrópumeistarar Hollands eru komnir í úrslitaleikinn á HM 2019 sem fer fram í Frakklandi eftir 1-0 sigur á Svíþjóð í undanúrslitaleiknum í kvöld.



Í úrslitaleiknum munu Hollendingar mæta ríkjandi heimsmeisturum í Bandaríkjunum en úrslitaleikurinn fer fram í Lyon á sunnudaginn. Svíþjóð og England mætast í leiknum um þriðja sætið á laugardag.





FT Netherlands 1-0 Sweden The Netherlands are into their first ever Women's World Cup final! Live reaction @BBCOne https://t.co/K7ytMSWqXg #NEDSWE #FIFAWWC #ChangeTheGame pic.twitter.com/CDj21vJGeE

1 - Jackie Groenen scored with her first shot on target this #FIFAWWC for the @oranjevrouwen. Timing. #NED pic.twitter.com/ZLmrDHCZty