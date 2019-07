Messi sá rautt í annað skipti á ferlinum er Argentína tók bronsið

Argentína hafði betur gegn Síle í leiknum um þriðja sætið í Suður-Ameríku keppninni. Lokatölur urðu 2-1 sigur Argentínu en mikill hiti var í leiknum.



Fyrsta markið kom strax á tólftu mínútu. Sergio Aguero kom þá City yfir eftir að hafa sloppið einn í gegn, sólað Gabriel Arias og komið boltanum auðveldlega í netið.



Tíu mínútum síðar var staðan orðinn 2-0. Eftir frábæra sókn fékk Dybala boltann, hann virtist vera að missa boltann of langt frá sér en afgreiddi færið frábærlega. 2-0 fyrir Argentínu.



Allt sauð svo gjörsamlega upp úr á 37. mínútu. Gary Medel og Lionel Messi lentu saman eftir að boltinn fór útaf og paragvæski dómarinn henti þeim báðum í sturtu. Rosalegur hiti í leikmönnum beggja liða.



Einungis annað rauða spjald Lionel Messi á ferlinum en Argentína tveimur mörkum yfir er liðin gengu til búningsherbergja. Bæði lið tíu í síðari hálfleik.





August 2005: Messi is sent off on his Argentina debut



*plays 670 games for club & country without receiving a red card*



July 2019: Messi is sent off for Argentina in the #CopaAmerica



Wow. pic.twitter.com/wJoMqowevF