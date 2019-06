Rífa niður einn sögufrægasta leikvang Ítalíu

San Siro, heimavöllur ítölsku risanna í AC Milan og Inter Milan, verður rifinn en forráðamenn Mílanó-félaganna staðfestu þetta í morgun.



Leikvangurinn er einn sögufrægasta leikvangur í Evrópu en hann tekur rúmlega 80 þúsund manns í sæti. Völlurinn verður rifinn og nýr völlur byggður fyrir hliðina.



Paolo Scaroni, forseti AC Milan, og stjórnarformaður, Alessandro Antonello, staðfestu fréttirnar í morgun en Milan hefur spilað á velinum síðan 1926.





AC Milan chairman Paolo Scaroni: "We're building a new stadium near the old one. San Siro will be demolished and there will be new buildings in its place."



End of an erapic.twitter.com/y02LK3hXq9