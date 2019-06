„Troðið þessu Reflexi upp í No No nótoríusið á ykkur!“

Helstu Duran Duran-sérfræðingar þjóðarinnar, fjölmiðlamennirnir Þórður Helgi Þórðarson útvarpsmaður á Rás 2 og Þórarinn Þórarinsson blaðamaður á Fréttablaðinu, eru komnir í hár saman vegna tónleika Duran Duran sem haldnir voru í Höllinni í gærkvöldi. Meðan annar fellir gleðitár er lunti í hinum.



Móðgun við land og þjóð

Í versta falli manískur orkupakki númer 3

Sá sem vælir yfir þessu og fúlsar um leið við The Seventh Stranger og New Religion er í besta falli clueless moron en í versta manískur orkupakki númer 3. Þannig að þetta rant er ekki svaravert.“



Þórður Helgi, sem gengir nafninu Doddi litli, var heldur fúll eftir tónleikana og fór ekki leynt með það. Hann ritaði á Facebooksíðu sína seint í gærkvöldi.„Að kalla sig Duran Duran, koma hingað og sleppa The Chauffeur er móðgun við land og þjóð! Troðið frekar þessu Reflexi upp í No No nótoríusið á ykkur! There I said it.“Grímur Atlason, sem staðið hefur fyrir mörgum tónleikum erlendra popptónlistarmanna á Íslandi, í gegnum tíðina hnýtur um þessi harkalegu ummæli, segir hér alvarlegar ásakanir á borð bornar og vill fá þetta útkljáð. Hann kallar því til leiks Þórarinn, í athugasemd á Facebooksíðu Þórðar Helga. „Doddi er alveg sæmilega marktækur í þessum eitísfræðum en kannski enginn doktor í Birmingham eins og þú.“Þórarinn, sem ásamt Hans Steinari Bjarnasyni upplýsingafulltrúa, er einn gegnheilasti aðdáandi hljómsveitarinnar sem fyrir finnst á Íslandi, kemur til varnar sínum mönnum og bendir á að The Chauffeur hafi verið á dagskrá var síðast þegar Duran Duran tróð upp á Íslandi. „Þarf alltaf allt að vera eins?Þórarinn telur þar með málið afgreitt en útvarpsmaðurinn Doddi litli er ekki á því að þar með sé búið að setja punkt við þessa miklu deilu.„Gott að þú nefnir New religion, þú sem Dr. frá Birmingham, varst þú bara sáttur með að gítarleikarinn gerði það sem Andy dreymdi um allan Duran ferilinn, hann yfirtók lagið með einhverjum heavy metal gítar og á köflum heyrðist nánast bara í honum. Annars væri ég til í að sjá þig verja Dr. ritgerð þína segjandi að það sé bara í lagi af því þeir tóku það síðast! Þeir tóku No No Notoríus síðast líka og við þurftum að þola það aftur í gær!“