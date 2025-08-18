Breyta merki Eurovision Bjarki Sigurðsson skrifar 18. ágúst 2025 11:28 Getty Samtök evrópskra sjónvarpsstöðva (EBU) hafa ráðist í talsverðar breytingar á merki og ásýnd Eurovision í tengslum við sjötíu ára afmæli söngvakeppninnar á næsta ári. Á miðvikudag verður tilkynnt í hvaða austurrísku borg næsta keppni fer fram. Fyrsta Eurovision-keppnin var haldin í Lugano í Sviss árið 1956 og því fagnar keppnin sjötíu ára afmæli á næsta ári. Keppnin mun fara fram í Austurríki, annað hvort í höfuðborginni Vín eða borginni Innsbruck í vesturhluta landsins. Á miðvikudag er búist við því að tilkynnt verði hvaða borg verður fyrir valinu. Merki Eurovision var síðast uppfært árið 2014 og töldu forsvarsmenn keppninnar að tilefni væri til að lífga upp á það. Svona leit merkið út fyrir breytingu. Nýja merkið er í raun einungis leturbreyting, en merkið er eingöngu þrjú orð: „Eurovision Song Contest“. Og sem fyrr er vaffið í „Eurovision“, hjarta. Euro♡ision. Leturgerðin sem notuð er heitir „Singing Sans“ og sérhönnuð fyrir Eurovision. Leturgerðin veður notuð af EBU í allri umfjöllun um keppnina. Í tengslum við keppnina í Austurríki verður talan sjötíu notuð mikið í markaðsefni, enda sjötugasta keppnin. Í hjartanu í merkinu sem sést hér fyrir ofan eru sjötíu línur. Ein lína fyrir hvert ár sem Eurovision hefur verið til. Þetta sjötíu laga hjarta mun einnig vera áberandi í kringum keppnina. Eurovision Eurovision 2026 Tíska og hönnun Austurríki Tónlist Auglýsinga- og markaðsmál Tengdar fréttir Rúv vildi Ísraelsmenn burt en þeir sluppu með skrekkinn í bili Ísraelsmenn taka að óbreyttu þátt í Eurovision á næsta ári þar sem atkvæðagreiðslu um að meina þeim frá þátttöku var frestað fram á vetur. Fulltrúar Rúv vildu keppnisbann yfir Ísraelsmönnum og líklegt þykir að tillaga þess efnis hefði verið samþykkt ef gengið hefði verið til atkvæðagreiðslu. 4. júlí 2025 14:59 Ein óvæntustu úrslit Eurovision-sögunnar Að loknu dramatísku Eurovision kvöldi í Basel er margt sem fólk klórar sér í kollinum yfir. Austurríkismaðurinn JJ stóð óvænt uppi sem sigurvegari með lagi sínu Wasted Love. Veðbankar töldu allar líkur á sigri Svía sem komust ekki í topp þrjú. Fréttamaður hefur fylgst grannt með Eurovision síðustu ár, og getur með sanni sagt að heildarúrslitin hafi verið ein þau óvæntustu í sögunni. 18. maí 2025 11:17 Sigurvegarinn vill banna Ísrael Austurríski tónlistarmaðurinn JJ, sem vann Eurovision á dögunum með laginu Wasted Love, gagnrýnir þátttöku Ísraels í keppninni og segir að landið eigi ekki að fá að keppa á næsta ári. Hann segist ósáttur við kosningakerfið og vill sjá meiri gagnsæi í stigagjöfinni. 22. maí 2025 12:58 Mest lesið Stjörnulífið: Skúli og Gríma orðin hjón Lífið „Ég hef verið mikill kvíðasjúklingur alveg síðan ég var barn“ Lífið „Maður getur þakkað íslenskum bókmenntum fyrir H.C. Andersen“ Lífið Eldri menn hlógu þegar hún sótti um vinnu Lífið Terence Stamp látinn Bíó og sjónvarp Maðurinn sem Pink Floyd kveikti í er látinn Lífið Annie Mist á von á þriðja barninu Lífið Sannfærð um að hún myndi aldrei geta átt gott líf Lífið Ljósbrot tilnefnd til Kvikmyndaverðlauna Norðurlandaráðs Menning Geggjaðar gellur í gæsun Grímu Thorarensen Lífið Fleiri fréttir Breyta merki Eurovision Langaði að passa inn en nýtur þess nú að skera sig úr Gervigreindarfyrirsæta í Vogue vekur ugg Hlaupadellan varð að fatamerki: „Ég er giftur götunni“ Skemmtilegasti partur dagsins að klæða sig upp „Fataskápurinn minn gerir ekki ráð fyrir sól“ Íslensk hátíska úr fiskileðri slær í gegn í Vogue Væri teiknimyndapersóna í fullkomnum heimi Er Rihanna best klædda mamma allra tíma? Íslenskur förðunarfræðingur í nýrri herferð Kardashian Hvað er Labubu og hvers vegna eru allir að missa sig yfir því? Upprunalega Birkin taskan seld á rúman milljarð „Best að vera allsber úti í náttúrunni“ Drottningar landsins kjörnuðu sig með Ernu Bergmann Marteinn Högni nýr framkvæmdastjóri Húrra „Núna þori ég miklu meira“ Sjá meira