Bayern vann tvennuna eftir bikarsigur á Leipzig

Bayern München er tvöfaldur meistari í Þýskalandi eftir að liðið vann 3-0 sigur á RB Leipzig í úrslitaleik þýska bikarsins fyrr í dag.



Sigurinn kom viku eftir að Bayern varð þýskur meistari en lengi vel var liðið vel á eftir Dortmund. Titilinn fór þá að endingu til Bæjaralands, eins og undanfarin ár.



Robert Lewandowski kom Bayern yfir á 29. mínútu og þannig stóðu leikar allt þangað til á 78. mínútu er Kingsley Coman tvöfaldaði forystuna.





- Most goals in DFB-Pokal finals 5 - Robert Lewandowski ( @lewy_official ) +1 4 - Uwe Seeler 4 - Gerd Müller #RBLFCB #DFB_Pokal

Sides to complete to league and cup double in Germany



@FCBayern (+1)

