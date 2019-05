Glæsimark Kompany og City í bílstjórasætinu

Manchester City er með pálmann í höndunum fyrir lokaumferðina í ensku úrvalsdeildinni eftir að hafa unnið 1-0 sigur á Leicester í kvöld.



Það voru margir sem biðu spenntir eftir leik kvöldsins en Liverpool stuðningsmenn vonuðust eftir að Leicester myndi hirða stig af City enda mikil barátta á toppnum.



Fyrri hálfleikurinn spilaðist eins og flestir reiknuðu með. City hafði boltann nær allan hálfleikinn en Leicester voru hættulegir í sínum skyndisóknum. Markalaust í hálfleik.



City reyndi og reyndi en það var ekki fyrr en á 70. mínútu að liðið komst yfir og markið kom frá varnarmanninum Vincent Kompany. Hann óð upp að teignum og þrumaði boltanum í vinkilinn. Ótrúlegt mark.







2 - Man City have beaten every team they’ve faced in the league for the second consecutive season; the only other English top-flight team to achieve this were Preston between 1888-89 and 1889-90. Relentless. #MCILEI pic.twitter.com/psyptubDJt