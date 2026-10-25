Stukku fram af kletti ofan í Goðafoss Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 25. október 2026 23:20 Til allrar hamingju virðast þeir koma óskaddaðir út úr þessu. Vísir Tveir bandarískir unglingar sjást stökkva fram af kletti ofan í Skjálfandafljót við Goðafoss í myndbandi sem vakið hefur athygli á samfélagsmiðlum. Þeir eru báðir klæddir hversdagsfötum og annar þeirra virðist um tíma lenda í vandræðum í straumnum. Í texta við myndbandið segir að atvikið hafi átt sér stað 20. september síðastliðinn og að piltarnir hafi stokkið úr um 40 feta hæð, eða rúmlega tólf metrum. Í upphafi upptökunnar sést annar piltanna standa á klettabrún skammt frá fossinum áður en hann stekkur ofan í vatnið. Hinn fylgir á eftir skömmu síðar. Þeir sjást síðan synda um hylinn neðan við fossinn og loks í land hinum megin. Annar þeirra virtist hins vegar naumlega ná á bakkann enda straumþungt í ánni. Upptakan virðist vera klippt saman úr myndskeiðum frá fleiri en einum sjónarhóli. Í nokkrum þeirra heyrast kínverskir ferðamenn hrópa: „我草!“ (wǒ cāo) upp yfir sig sem mætti þýða sem „andskotinn hafi það“. Til allrar lukku virðast strákarnir sleppa báðir ómeiddir upp úr Skjálfandafljóti, bara blautir og kaldir. Öryggi á ferðamannastöðum Þingeyjarsveit Mest lesið Vaknaði við öskur móður sinnar og vissi strax hvað hafði gerst Lífið Linda Dröfn og Tótla sjóðheitt par Lífið Dýra steikin á matseðlinum er ekki þarna til að seljast Áskorun „Ég var alveg skelfingu lostinn“ Lífið Stukku fram af kletti ofan í Goðafoss Lífið Er hægt að treysta aftur eftir framhjáhald? Lífið Stafrænir bílstjórar aka bráðum Hringveginn Leikjavísir ADHD-ið geri Jón Gnarr fullkominn fyrir opið samband Lífið Þurfti að vara syni sína við eftir umfjöllun um meintan eltihrelli Lífið Skrifborð Megasar eins og hjá skurðlækni Lífið Fleiri fréttir Stukku fram af kletti ofan í Goðafoss Er hægt að treysta aftur eftir framhjáhald? Linda Dröfn og Tótla sjóðheitt par „Ég var alveg skelfingu lostinn“ Vaknaði við öskur móður sinnar og vissi strax hvað hafði gerst Krakkatía vikunnar: Illmenni, bofs og Einar Áskell ADHD-ið geri Jón Gnarr fullkominn fyrir opið samband Blóð og hryllingur í grænmetisdeildinni Draugar og ófreskjur taka yfir Húsdýragarðinn Smáhestar flúðu úr verslunarmiðstöð Skrifborð Megasar eins og hjá skurðlækni Þurfti að vara syni sína við eftir umfjöllun um meintan eltihrelli Fór á skeljarnar á toppi hæsta tinds Fréttatía vikunnar: MS, þungunarpróf og glaumgosi Dóttir ísdrottningar fetar í fótspor móðurinnar Top Gun- og Alien-leikari látinn Hvað veistu um… Karl Bretakonung? Skaddaður á höndunum og allavega þrír dagar eftir Færsluóður miðaldra höfundur: „Ég man ekki eftir að hafa gengið í þessar grúppur“ „Ég get ekki leikið lengur. Ég get ekki lesið“ Óleyst íslensk ráðgáta: Veist þú svarið? Grenjaði, veipaði og keyrði stanslaust Gengst við slúðursögu um þungunarpróf Konur æfi með líkamanum, ekki gegn honum Tólf barna móðir selur sveitadraum Rekinn úr körfuboltaliði FSU fyrir að detta í það Bólginn á höndunum skríðandi til Bessastaða Erfitt að geta ekki eytt peningunum í föt Kristófer Acox selur íbúð með potti í Urriðaholti Umdeildur hlaðvarpspabbi orðinn móðir Sjá meira