Tom Brady og Candice Swanepoel slá sér upp Magnús Jochum Pálsson skrifar 26. október 2026 11:02 Brady og Swanepoel er nýtt par ef marka má erlenda dægurmálamiðla. Getty/EPA Bandaríska NFL-goðsögnin Tom Brady og suður-afríska ofurfyrirsætan Candice Swanepoel hafa verið að slá sér upp undanfarna mánuði. Brady skildi við brasilísku ofurfyrirsætuna Gisele Bündchen árið 2022 eftir þrettán ára hjónaband og hefur síðan þá verið orðaður við ýmsar konur. Dægurmálamiðillinn US Weekly greindi fyrst frá sambandi Brady og Swanepoel og hafa fleiri fjölmiðlar síðan fjallað um málið. „Þau hafa verið að slá sér upp í smá stund,“ sagði heimildarmaður People um parið og bætti við að þau hefðu verið að hittast í nokkra mánuði. Ellefu ár skilja þau að, Brady er 49 ára og Swanepoel er 38 ára. „Þau búa bæði í Miami svo það er mjög heppilegt. Þau hafa varið miklum tíma saman,“ sagði heimildarmaður People. Þá greindi fjölmiðillinn frá því að parið hefði lagt mikið á sig til að halda sambandinu leyndu. Hvorki Brady né Swanepoel hafa tjáð sig um fregnirnar. Sjá einnig: Brady og Shayk rugla saman reitum Brady var giftur Gisele Bündchen frá 2009 til 2022 og eiga þau tvö börn á táningsaldri saman, soninn Benjamin og dótturina Vivian. Þar að auki á Brady nítján ára son með fyrrverandi kærustu sinni, Bridget Moynahan. Hann hefur verið orðaður við Irinu Shayk, Kim Kardashian og Alix Earle eftir skilnaðinn við Bündchen. Swanepoel var í þrettán ár með brasilísku fyrirsætunni Hermann Nicoli frá 2005 til 2018 og eiga þau tvo syni saman. Ástin og lífið Bandaríkin Suður-Afríka NFL Tengdar fréttir Brady og Bloom sagðir sólgnir í Sweeney Hollywood-stjarnan Sydney Sweeney virðist hafa verið vinsælasta stelpan á ballinu eftir brúðkaup milljarðamæringsins Jeffs Bezos og fjölmiðlakonunnar Laurenar Sánchez í Feneyjum því bæði leikarinn Orlando Bloom og Tom Brady, fyrrverandi NFL-kappi, gerðu hosur sínar grænar fyrir leikkonunni. 1. júlí 2025 16:16 Mest lesið Stukku fram af kletti ofan í Goðafoss Lífið Theodór Elmar og Móheiður ástfangin Lífið 50+: Að hætta að vera þjónustumiðstöð fullorðinna barna Áskorun Vaknaði við öskur móður sinnar og vissi strax hvað hafði gerst Lífið Tom Brady og Candice Swanepoel slá sér upp Lífið Stjörnulífið: Laumugifting í helli Lífið Linda Dröfn og Tótla sjóðheitt par Lífið Dýra steikin á matseðlinum er ekki þarna til að seljast Áskorun Er hægt að treysta aftur eftir framhjáhald? Lífið „Ég var alveg skelfingu lostinn“ Lífið Fleiri fréttir Tóku í gegn fjögur hundruð fermetra einbýli í Hafnarfirði Tom Brady og Candice Swanepoel slá sér upp Theodór Elmar og Móheiður ástfangin Stjörnulífið: Laumugifting í helli Stukku fram af kletti ofan í Goðafoss Er hægt að treysta aftur eftir framhjáhald? Linda Dröfn og Tótla sjóðheitt par „Ég var alveg skelfingu lostinn“ Vaknaði við öskur móður sinnar og vissi strax hvað hafði gerst Krakkatía vikunnar: Illmenni, bofs og Einar Áskell ADHD-ið geri Jón Gnarr fullkominn fyrir opið samband Blóð og hryllingur í grænmetisdeildinni Draugar og ófreskjur taka yfir Húsdýragarðinn Smáhestar flúðu úr verslunarmiðstöð Skrifborð Megasar eins og hjá skurðlækni Þurfti að vara syni sína við eftir umfjöllun um meintan eltihrelli Fór á skeljarnar á toppi hæsta tinds Fréttatía vikunnar: MS, þungunarpróf og glaumgosi Dóttir ísdrottningar fetar í fótspor móðurinnar Top Gun- og Alien-leikari látinn Hvað veistu um… Karl Bretakonung? Skaddaður á höndunum og allavega þrír dagar eftir Færsluóður miðaldra höfundur: „Ég man ekki eftir að hafa gengið í þessar grúppur“ „Ég get ekki leikið lengur. Ég get ekki lesið“ Óleyst íslensk ráðgáta: Veist þú svarið? Grenjaði, veipaði og keyrði stanslaust Gengst við slúðursögu um þungunarpróf Konur æfi með líkamanum, ekki gegn honum Tólf barna móðir selur sveitadraum Rekinn úr körfuboltaliði FSU fyrir að detta í það Sjá meira