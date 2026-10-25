Lífið

Linda Dröfn og Tótla sjóð­heitt par

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Hér er á ferðinni sannkallað ofurpar.
Hér er á ferðinni sannkallað ofurpar. Vísir/Samsett

Linda Dröfn Gunnarsdóttir framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins og Tótla I. Sæmundsdóttir framkvæmdastjóri Barnaheilla eru nýtt par. Þar er sannarlega á ferðinni ofurpar sem lætur sig velferð kvenna og barna varða.

Linda Dröfn, sem er 51 árs, hefur stýrt Kvennaathvarfinu í rúm fjögur ár en nýtt glæsilegt húsnæði athvarfsins var opnað fyrir nokkrum vikum. Í desember 2024 komst hún á lista BBC yfir 100 áhrifamestu konur heims.

Linda er með meistaragráðu í Evrópufræðum frá Árósarháskóla og B.A. í spænsku frá Háskóla Íslands. Auk þess er Linda með kennsluréttindi og hefur einnig lokið rekstrar- og fjármálanámi frá Opna Háskólanum í Háskólanum í Reykjavík.

Tótla sem er fertug hefur starfað sem framkvæmdastjóri Barnaheilla í tæp þrjú ár. Þar áður starfaði hún sem fræðslustjóri og aðstoðarframkvæmdastjóri Samtakanna ’78 og var þar áður lengi grafískur hönnuður á fréttastofu Stöðvar 2, nú Sýnar. Tótla er með MBA-gráðu frá Háskólanum í Reykjavík.

Báðar eiga börn úr fyrri samböndum.

Ástin og lífið


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.