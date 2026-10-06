Tíska og hönnun

Gellustælar og ís­lenskar listagyðjur í París

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Gellustælar og sköpunargleði í hæstu hæðum hjá Íslendingum í París.
Gellustælar og sköpunargleði í hæstu hæðum hjá Íslendingum í París. Aðsend

Íslensk hönnun var í hávegum höfð í sjóðheitu teiti í París á dögunum í tilefni af tískuvikunni þar. Þrír íslenskir listamenn komu þar saman að sýningunni „Reykjavík“ sem haldin var í Le Marais-hverfinu, sem er þekkt fyrir tísku, sjarma og töffara.

Sigríður Margrét, Naza Dapcevic og Karólína Kristbjörg Björnsdóttir stóðu að sýningunni, sem sameinaði ljósmyndun, fatahönnun og skartgripahönnun á einstakan máta og gestir og gangandi gátu fengið innsýn í ólíkar hliðar íslenskrar samtímasköpunar.

Sigríður er markaðsfræðingur og ljósmyndari frá Íslandi sem hefur unnið að fjölbreyttum verkefnum fyrir tísku- og tónlistarsenuna. Hún fangar fólk, staði og hversdagleg augnablik víðs vegar um Ísland og sýndi nokkrar vel valdar myndir í París. 

Neza starfar sem hönnuður og hefur náin tengsl bæði við Ísland og París. Hún kynnti verkefnið sitt HEIMA á sýningunni en það fjallar um heimili, uppruna og tengsl manneskjunnar við staði sem hún kallar heima.

Karólína er með skartgripalínuna Karo Lina Pieces Jewelry og kynnti jafnframt skartgripasafn sitt í París. Karo, eins og hún er alltaf kölluð, flutti í fyrra til Parísar til að læra. Hún sækir innblástur í íslenska náttúru og hráefni, meðal annars skeljar, steina, ull og fiskibein. Hönnun hennar sameinar þannig íslenskan uppruna hennar við nýtt og skapandi umhverfi í París.

Opnunarkvöldið var sérstaklega vel sótt og fjöldi gesta úr íslensku og alþjóðlegu skapandi senunni mætti til að sjá verkin, hitta hönnuðina og fagna íslenskri sköpun í París.

Á opnunarkvöldinu var boðið upp á drykki, tónlist og gjafir, meðal annars frá íslenska húðvörumerkinu Bioeffect og Feldi, sem studdu við verkefnið. Hér má sjá vel valdar myndir frá opnuninni: 

Katla Karls ofurpæja í gallabuxum og gallajakka.Sigríður Margrét
Karólína Björnsdóttir skartgripahönnuður og Júlía Guðmunds fyrirsæta í góðu knúsi.Sigríður Margrét
Karólína og Atli Spano sæt saman.Sigríður Margrét
Högna, Svanhildur, Karólína, Sigríður, Júlía og Morten.Aðsend
Ragnheiður Blöndal, Stella Michiko, Vaka Tómas og Katla Karls..Sigríður Margrét
Vaka Tómasdóttir mætti í geggjuðu leðurpilsi.Sigríður Margrét
Morten og Júlía.Sigríður Margrét
Sigríður Margrét, Neza Dapcevic og Karólína Björnsdóttir eru skvísurnar á bak við sýninguna.Aðsend
Katla Karls og Atli Spano knúsast.Sigríður Margrét
Vaka Tómas og Katla Karls að lifa sínu besta Parísarlífi.Sigríður Margrét
Parísarpæjur.Sigríður Margrét
Ralph, Atli Spano og Katla Karls.Sigríður Margrét
Karólína glæsileg með Kaldatösku.Sigríður Margrét
Högna Jóns listakona og skartgripahönnuður.Sigríður Margrét
Sýningin blandaði saman ólíkum listformum og gestir fengu íslenskar gjafir.Sigríður Margrét
Kampavín, djúpur og snellur.Sigríður Margrét
Trylltir skór.Sigríður Margrét
Victor og Eve flott í tauinu.Sigríður Margrét
Glæsilegir gestir.Sigríður Margrét
Gestir mættu í trylltum fittum og voru í góðum gír.Sigríður Margrét
Neza Dapcevic og Bríet á mynd í bakgrunni.Sigríður Margrét
Steph, Egill Spano, Carmen og Remy.Sigríður Margrét
Carmen, Steph, Egill Spano og Karólína Björnsdóttir.Sigríður Margrét
Dagur og María, verslunarstjóri í Andrá, með hálsmen frá Karo. Sigríður Margrét
Skart eftir Karo.Sigríður Margrét
Í skýjunum eftir vel lukkaða opnun.Sigríður Margrét
Flíkur eftir Nözu. Sigríður Margrét
Myndir eftir Sigríði, meðal annars af fyrirsætunni Kristínu Lilju og stjörnunni Bríeti.Sigríður Margrét
Tíska og hönnun Íslendingar erlendis Frakkland


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