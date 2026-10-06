Gellustælar og íslenskar listagyðjur í París Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 6. október 2026 14:26 Gellustælar og sköpunargleði í hæstu hæðum hjá Íslendingum í París. Aðsend Íslensk hönnun var í hávegum höfð í sjóðheitu teiti í París á dögunum í tilefni af tískuvikunni þar. Þrír íslenskir listamenn komu þar saman að sýningunni „Reykjavík“ sem haldin var í Le Marais-hverfinu, sem er þekkt fyrir tísku, sjarma og töffara. Sigríður Margrét, Naza Dapcevic og Karólína Kristbjörg Björnsdóttir stóðu að sýningunni, sem sameinaði ljósmyndun, fatahönnun og skartgripahönnun á einstakan máta og gestir og gangandi gátu fengið innsýn í ólíkar hliðar íslenskrar samtímasköpunar. Sigríður er markaðsfræðingur og ljósmyndari frá Íslandi sem hefur unnið að fjölbreyttum verkefnum fyrir tísku- og tónlistarsenuna. Hún fangar fólk, staði og hversdagleg augnablik víðs vegar um Ísland og sýndi nokkrar vel valdar myndir í París. View this post on Instagram A post shared by Sigridur Margret (@sigridurr) Neza starfar sem hönnuður og hefur náin tengsl bæði við Ísland og París. Hún kynnti verkefnið sitt HEIMA á sýningunni en það fjallar um heimili, uppruna og tengsl manneskjunnar við staði sem hún kallar heima. View this post on Instagram A post shared by NEKI (@nezadapcevic) Karólína er með skartgripalínuna Karo Lina Pieces Jewelry og kynnti jafnframt skartgripasafn sitt í París. Karo, eins og hún er alltaf kölluð, flutti í fyrra til Parísar til að læra. Hún sækir innblástur í íslenska náttúru og hráefni, meðal annars skeljar, steina, ull og fiskibein. Hönnun hennar sameinar þannig íslenskan uppruna hennar við nýtt og skapandi umhverfi í París. View this post on Instagram A post shared by Karo Lina (@karopieces) Opnunarkvöldið var sérstaklega vel sótt og fjöldi gesta úr íslensku og alþjóðlegu skapandi senunni mætti til að sjá verkin, hitta hönnuðina og fagna íslenskri sköpun í París. Á opnunarkvöldinu var boðið upp á drykki, tónlist og gjafir, meðal annars frá íslenska húðvörumerkinu Bioeffect og Feldi, sem studdu við verkefnið. Hér má sjá vel valdar myndir frá opnuninni: Katla Karls ofurpæja í gallabuxum og gallajakka.Sigríður Margrét Karólína Björnsdóttir skartgripahönnuður og Júlía Guðmunds fyrirsæta í góðu knúsi.Sigríður Margrét Karólína og Atli Spano sæt saman.Sigríður Margrét Högna, Svanhildur, Karólína, Sigríður, Júlía og Morten.Aðsend Ragnheiður Blöndal, Stella Michiko, Vaka Tómas og Katla Karls..Sigríður Margrét Vaka Tómasdóttir mætti í geggjuðu leðurpilsi.Sigríður Margrét Morten og Júlía.Sigríður Margrét Sigríður Margrét, Neza Dapcevic og Karólína Björnsdóttir eru skvísurnar á bak við sýninguna.Aðsend Katla Karls og Atli Spano knúsast.Sigríður Margrét Vaka Tómas og Katla Karls að lifa sínu besta Parísarlífi.Sigríður Margrét Parísarpæjur.Sigríður Margrét Ralph, Atli Spano og Katla Karls.Sigríður Margrét Karólína glæsileg með Kaldatösku.Sigríður Margrét Högna Jóns listakona og skartgripahönnuður.Sigríður Margrét Sýningin blandaði saman ólíkum listformum og gestir fengu íslenskar gjafir.Sigríður Margrét Kampavín, djúpur og snellur.Sigríður Margrét Trylltir skór.Sigríður Margrét Victor og Eve flott í tauinu.Sigríður Margrét Glæsilegir gestir.Sigríður Margrét Gestir mættu í trylltum fittum og voru í góðum gír.Sigríður Margrét Neza Dapcevic og Bríet á mynd í bakgrunni.Sigríður Margrét Steph, Egill Spano, Carmen og Remy.Sigríður Margrét Carmen, Steph, Egill Spano og Karólína Björnsdóttir.Sigríður Margrét Dagur og María, verslunarstjóri í Andrá, með hálsmen frá Karo. Sigríður Margrét Skart eftir Karo.Sigríður Margrét Í skýjunum eftir vel lukkaða opnun.Sigríður Margrét Flíkur eftir Nözu. Sigríður Margrét Myndir eftir Sigríði, meðal annars af fyrirsætunni Kristínu Lilju og stjörnunni Bríeti.Sigríður Margrét Tíska og hönnun Íslendingar erlendis Frakkland Mest lesið Kristrún valdi Victoriu Beckham Tíska og hönnun „Ég geri bara ráð fyrir því að fólk sé búið að gleyma mér“ Tónlist Ice Spice og Millie skelltu sér í pottinn Lífið Dorrit um skilnaðinn: „Líf mitt er algjörlega á hvolfi“ Lífið Stjörnurnar þefuðu á Kjarval Lífið Hvað veistu um... íslenska hönnun? Lífið Grétu af gleði þegar þær hittust loksins Lífið Funheit í fimm ára afmæli Lífið Kona fagnar tólf árum í nýjum og glæsilegum Firði Lífið samstarf Sprenging í sölu saltvatnspotta á Íslandi Lífið samstarf Fleiri fréttir Gellustælar og íslenskar listagyðjur í París Kristrún valdi Victoriu Beckham Fundu hvora aðra í prjónaskapnum Fékk innblástur fyrir Bleiku slaufunni í eigin meðferð Staðráðnar í að koma sterkari til baka Minningar um mömmu það allra verðmætasta Sól sló í gegn á tískuviku í London Fjögurra ára fyrirsætusonur stal senunni Óttinn við að vera of venjuleg drifkrafturinn Flippuðust og fáklæddust á Emmy-hátíðinni Tískan við þingsetningu: Sólgleraugu, haustlitir og Sigmundur Ernir stal senunni Lúpína verði fyrsta stopp fyrir veisluna eða afmælið Allir og amma þeirra mættu í þjóðbúningi Tilgangslaust að rakka niður klæðaburð fólks Sjá meira