Gylfi: „Við erum ódýrasta liðið í þessari deild“ Gunnar Berg Stefánsson skrifar 23. október 2026 20:59 Gylfi Tryggvason, þjálfari Grindavíkur/Njarðvíkur, er þakklátur fyrir tímabilið. Vísir/Guðmundur Gylfi Tryggvason, þjálfari Grindavíkur/Njarðvíkur, var þakklátur fyrir tímabilið þrátt fyrir 3-2 tap gegn Þrótti í lokaumferð Bestu deildar kvenna í kvöld. Hann segir liðið hafa náð frábærum árangri miðað við fjárhagslega stöðu félagsins. „Ég er bara þakklátur fyrir að hafa fengið að upplifa þetta tímabil,“ sagði Gylfi eftir leik og bætti við að tímabilið hefði verið draumatímabil að mörgu leyti. Gylfi hefur farið ítarlega yfir frammistöðu liðsins og segir niðurstöðuna skýra. „Ég er búinn að rannsaka þetta vel og vandlega, ólíkt kannski því sem er stundum í umræðunni, við erum samkvæmt mínum rannsóknum með minnsta budgetið í deildinni,“ sagði Gylfi og bætti við: „Við erum ódýrasta liðið í þessari deild.“ Hann benti á að liðið hefði engu að síður komist í bikarúrslit og verið í hópi bestu liða deildarinnar samkvæmt tölfræðinni. Hann telur því að liðið hafi staðið sig afar vel miðað við þær bjargir sem það hefur. Aðspurður hvort næsta skref væri að berjast um Íslandsmeistaratitilinn sagði Gylfi að það færi eftir því hvernig litið væri á málið. Hann vonaðist til að félagið gæti fengið fleiri styrktaraðila og aukið fjármagn til að halda áfram uppbyggingunni. „Ég væri alveg til í að vera ekki með ódýrasta lið deildarinnar. Það eru tvö lið sem eru með yfirburði þar og við þurfum allavega að reyna að nálgast þessi lið fyrst.” Framtíð Gylfa hjá félaginu er hins vegar óljós. „Þegar stórt er spurt,“ sagði hann þegar hann var spurður hvort hann myndi halda áfram sem þjálfari liðsins. „Ég veit það ekki, ef ég á að vera alveg hreinskilinn, sko.“ Gylfi sagðist vera að renna út á samningi eftir tímabilið og að framhaldið yrði rætt á næstunni. Hann vildi ekki fara nánar út í þær viðræður að svo stöddu. Besta deild kvenna UMF Grindavík UMF Njarðvík Mest lesið Hitti holu í höggi á fyrsta hring ævinnar Golf Bayern gefur út yfirlýsingu vegna veikinda Kompany Fótbolti Uppgjörið: Breiðablik-FH 6-2 | Ása með fimm mörk í meistarasýningu Blika Íslenski boltinn FH-ingurinn sem er fljótastur í Evrópu: „Góð gen eða eitthvað“ Íslenski boltinn Kompany hneig niður og var fluttur á sjúkrahús Fótbolti Hljóp lengra en nokkur annar íslenskur karlmaður hefur gert Sport Stólpagrín gert að „nasistamerki“ Fálkanna Sport „Persónuleg mál sem ég þurfti að eiga við“ Körfubolti Leik lokið: Álftanes-Keflavík 130-110 | Miklu sterkari í lokin Körfubolti Veigar Páll í árs bann eftir fall á lyfjaprófi Körfubolti Fleiri fréttir „Þetta er bara ólýsanlegt” „Fólk var alveg að efast en ég vissi alltaf að þetta myndi detta” Gylfi: „Við erum ódýrasta liðið í þessari deild“ Bríet Fjóla: „Sjálfstraustið er komið til baka“ Uppgjörið: Þróttur-Grind/Njarðv. 3-2 | Markaveisla í seinni Uppgjörið: ÍBV - Stjarnan 2-0 | Sannfærandi sigur tryggði ÍBV bronsið Uppgjörið: Breiðablik-FH 6-2 | Ása með fimm mörk í meistarasýningu Blika Matthías í stað Viktors við hlið Sölva „Förum inn í daginn til þess að njóta“ Höttur slítur samstarfi og FHL heyrir sögunni til FH-ingurinn sem er fljótastur í Evrópu: „Góð gen eða eitthvað“ „Á morgun mun ég reima á mig takkaskóna í síðasta sinn“ Líf tilnefnd til tvennra verðlauna Matthías hættur hjá Val Svona missti Aron markið sögulega Akranesvöllur sundurgrafinn og handónýtur Hólmar Örn hættur: „Þakklátur fyrir allt ferðalagið“ ÍA fékk skömm í hattinn en undirbýr byltingu Framlengir í Vesturbænum „Hverjir í fjandanum eru í markanefnd?“ Sjáðu mörkin sex og rauða spjaldið í Dalnum Bætti stoðsendingametið sem faðir hans átti í tuttugu ár Gummi Ben: Matthías aðstoðar Rúnar Pál í Stjörnunni Uppgjör: Fram-ÍA 2-4 | Tvö Skagamörk í uppbótartíma Uppgjörið: Stjarnan-Breiðablik 0-1 | Íslandsmeistarar þriðja árið í röð Titillinn undir: „Farið illa með okkur í sumar“ Kristinn kveður Breiðablik: „Hlutirnir fara ekki alltaf eins og maður sér þá fyrir sér“ Uppgjörið: FH - Þróttur 0-4 | Titilvonir FH-inga í tætlum Sjáðu mörkin: KR tryggði annað sætið og fallbaráttan tók óvænta stefnu FH-ingar biðla til bareigenda, presta og trúarleiðtoga Sjá meira