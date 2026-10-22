Íslandsmeistarar Blika eiga þrjá af fjórum bestu leikmönnum Bestu deildar kvenna í fótbolta í sumar en það má sjá á því að þrjár Blikakonur enduðu í hópi fjögurra bestu leikmanna í kosningu leikmanna deildarinnar.
Besta deildin hefur gefið út tilnefningarnar fyrir verðlaun sín sem verða afhent eftir lokaleiki tímabilsins á morgun.Þær fjórar sem eru tilnefndar sem besti leikmaður tímabilsins eru Blikarnir Agla María Albertsdóttir, Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir og Líf Joostdóttir van Bemmel og svo FH-konan Ída Marín Hermannsdóttir sem er reyndar orðin leikmaður Hammarby í dag.Agla María var líka tilnefnd í fyrra en þá varð liðsfélagi hennar Birta Georgsdóttir kosin best.Það er ekki nóg með að Líf sé þarna á lista heldur er hún einnig í hópi þeirra fjögurra leikmanna sem eru tilnefndar sem efnilegasti leikmaður deildarinnar.Hinar þrjár sem enduðu í efstu sætum í kjöri leikmanna eru Þróttarinn Bríet Fjóla Bjarnadóttir, Stjörnukonan Fanney Lísa Jóhannesdóttir og FH-ingurinn Ingibjörg Magnúsdóttir.Bríet Fjóla var líka tilnefnd í fyrra en þá var FH-ingurinn Thelma Karen Pálmadóttir kosin efnilegust.
View this post on Instagram A post shared by Besta deildin (@bestadeildin)
A post shared by Besta deildin (@bestadeildin)