Höttur slítur samstarfi og FHL heyrir sögunni til Sindri Sverrisson skrifar 23. október 2026 11:31 FHL vann Lengjudeildina með yfirburðum árið 2024 og komst upp í efstu deild kvenna í fótbolta, fyrst liða af Austurlandi í þrjá áratugi. FHL fótbolti Höttur frá Egilsstöðum mun tefla fram liði undir sínu nafni í Lengjudeild kvenna í fótbolta á næstu leiktíð eftir að hafa slitið samstarfi við Fjarðabyggð og Leikni Fáskrúðsfirði. FHL náði sögulegum árangri þegar liðið vann sig upp í Bestu deildina og spilaði þar í fyrra, fyrst liða frá Austurlandi síðan Höttur lék þar árið 1994. FHL féll hins vegar strax aftur niður í Lengjudeildina og endaði þar í 6. sæti á nýafstaðinni leiktíð. Nú hefur Höttur rekstrarfélag tilkynnt að búið sé að slíta samstarfi um rekstur FHL. „Ástæður uppsagnarinnar eru meðal annars þær að meginþorri leikmanna kemur frá Hetti og nú er lag að spila meistaraflokki kvenna undir merkjum Hattar. Samkvæmt aðildarsamningi RH og KFA tekur Höttur sæti félagsins við slit og mun því leika í Lengjudeildinni að ári,“ segir í tilkynningu Hattar rekstrarfélags. Lengjudeild kvenna FHL Höttur Mest lesið Hitti holu í höggi á fyrsta hring ævinnar Golf FH-ingurinn sem er fljótastur í Evrópu: „Góð gen eða eitthvað“ Íslenski boltinn Hljóp lengra en nokkur annar íslenskur karlmaður hefur gert Sport „Persónuleg mál sem ég þurfti að eiga við“ Körfubolti Veigar Páll í árs bann eftir fall á lyfjaprófi Körfubolti Svaf ekki í margar nætur áður en hann tók ákvörðunina um Arsenal Enski boltinn Hverjir eru þessir 19 Íslendingar sem hafa spilað í Meistaradeildinni? Fótbolti Fyrrverandi Stjörnumaður lést fertugur að aldri Handbolti Utan vallar: Sjúklingurinn er að deyja Enski boltinn „Af öllum stöðum þá er KA-heimilið alltaf best“ Sport Fleiri fréttir „Förum inn í daginn til þess að njóta“ Höttur slítur samstarfi og FHL heyrir sögunni til FH-ingurinn sem er fljótastur í Evrópu: „Góð gen eða eitthvað“ „Á morgun mun ég reima á mig takkaskóna í síðasta sinn“ Líf tilnefnd til tvennra verðlauna Matthías hættur hjá Val Svona missti Aron markið sögulega Akranesvöllur sundurgrafinn og handónýtur Hólmar Örn hættur: „Þakklátur fyrir allt ferðalagið“ ÍA fékk skömm í hattinn en undirbýr byltingu Framlengir í Vesturbænum „Hverjir í fjandanum eru í markanefnd?“ Sjáðu mörkin sex og rauða spjaldið í Dalnum Bætti stoðsendingametið sem faðir hans átti í tuttugu ár Gummi Ben: Matthías aðstoðar Rúnar Pál í Stjörnunni Uppgjör: Fram-ÍA 2-4 | Tvö Skagamörk í uppbótartíma Uppgjörið: Stjarnan-Breiðablik 0-1 | Íslandsmeistarar þriðja árið í röð Titillinn undir: „Farið illa með okkur í sumar“ Kristinn kveður Breiðablik: „Hlutirnir fara ekki alltaf eins og maður sér þá fyrir sér“ Uppgjörið: FH - Þróttur 0-4 | Titilvonir FH-inga í tætlum Sjáðu mörkin: KR tryggði annað sætið og fallbaráttan tók óvænta stefnu FH-ingar biðla til bareigenda, presta og trúarleiðtoga Keflavík - KR 2-3 | Gabríel gulltryggði annað sæti Þór - Stjarnan 3-1 | Þórsarar fyrir ofan fallstrikið eftir frábæran sigur Fjölnir fær Ívar Ingimars til starfa Uppgjörið: Valur - KA 4-1 | Brekkan brött fyrir KA Gætu orðið meistarar eftir vinnu á mánudaginn Ólafur Ingi: „Mér skilst að hann hafi bara kýlt hann“ Sjáðu þegar allt sauð upp úr í Kópavogi og glæsimark Sveins Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - ÍBV 2-1| Grindavík/Njarðvík vann síðasta heimaleikinn á tímabilinu Sjá meira