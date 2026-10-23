Vincent Kompany, hinn fertugi þjálfari Bayern München, hneig niður á æfingasvæði félagsins í dag og var fluttur á sjúkrahús.
Samkvæmt frétt Bild hafði Kompany stýrt æfingu aðalliðs Bayern en ætlaði sér svo að fylgjast með æfingu U23-liðsins þegar hann hneig niður. Þyrla kom með lækni í skyndi á svæðið áður en Kompany var svo fluttur í burtu með sjúkrabíl, samkvæmt þýsku miðlum.
Kompany fékk veirusýkingu í síðustu viku og þegar hann stýrði Bayern í 6-1 sigrinum gegn Leipzig síðasta laugardag varð hann að leggjast niður á sófa í þjálfaraherberginu á Allianz Arena bæði í hálfleik og eftir sigurinn.
Kompany missti svo af æfingu á mánudaginn og á þriðjudag, fyrir leikinn við Arsenal í Meistaradeild Evrópu, auk þess sem aðstoðarmaður hans Aaron Danks sat blaðamannafund fyrir leikinn.
Kompany var hins vegar viðstaddur Arsenal-leikinn og ræddi við fjölmiðla eftir leikinn.
„Sem þjálfari vill maður alltaf gera allt og sjá um allt. Ég fékk ansi hressilega veirusýkingu í síðustu viku, hlustaði auðvitað ekki á líkamann og svo sagði líkaminn á endanum: Nú skaltu hætta!“ sagði Kompany eftir Arsenal-leikinn.