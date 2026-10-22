Hituðu upp fyrir United-leikinn með því að bursta AC Milan Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 22. október 2026 21:20 Amine Adli fagnar frábæru marki sínu fyrir Bournemouth í 3-0 sigri á AC Milan. EPA/DAVID CLIFF Bournemouth vann sögulegan og öruggan 3-0 sigur á tíu leikmönnum AC Milan á Vitality Stadium í Evrópudeildinni í kvöld og hefur því unnið alla leiki sína í keppninni til þessa. Justin Kluivert og Marcus Tavernier skoruðu báðir úr vítaspyrnum á fyrstu 32 mínútunum, en Mike Maignan, markvörður AC Milan, var rekinn af velli eftir að hafa gefið seinni vítaspyrnuna, áður en Amine Adli innsiglaði sigurinn með stórkostlegri aukaspyrnu undir lok leiks. Byrjunin var draumi líkust fyrir Bournemouth, sem fékk vítaspyrnu snemma leiks eftir að Koni De Winter stöðvaði fyrirgjöf frá hægri með uppréttri hendi. Vítaspyrnan var dæmd eftir skoðun myndbandsdómara og Kluivert renndi boltanum af yfirvegun í neðra hægra hornið og kom heimamönnum yfir á áttundu mínútu. Ryan Christie, Evanilson og James Hill fengu allir færi sem sífellt pirraðri Maignan varði, áður en ástandið versnaði enn frekar fyrir lið Rubens Amorim þegar markvörðurinn missti stjórn á skapi sínu. Í hornspyrnu ýtti Maignan Hill og dómarinn rak fyrirliða Milan af velli á 27. mínútu og dæmdi Bournemouth aðra vítaspyrnu. Fyrsta snerting Lorenzo Torriani eftir að hann kom inn á var að sækja boltann í eigið net, eftir að Tavernier hafði skorað af öryggi í neðra vinstra hornið fimm mínútum eftir að Maignan fékk rauða spjaldið. Yfirburðir Bournemouth héldu áfram eftir hlé og Adli setti punktinn yfir i-ið þegar hann sveigði frábæra aukaspyrnu af um 20 metra færi yfir varnarvegginn á 84. mínútu. Lið Marco Rose vann loks sinn fyrsta sigur í ensku úrvalsdeildinni um síðustu helgi og liðið fylgdi því eftir með öðrum ótrúlegum úrslitum í Evrópudeildinni, þar sem það hefur virst algjörlega í essinu sínu á þessu tímabili. Bournemouth er fyrsta enska liðið til að vinna fyrstu þrjá leiki sína í stórri Evrópukeppni síðan Sunderland gerði það í Evrópukeppni bikarhafa 1973–74, og þýðir það að liðið er eitt af aðeins fimm liðum sem enn eru með fullt hús stiga í keppninni eftir þrjá leiki og situr í þriðja sæti stigatöflunnar. Næsti leikur Bournemouth er síðan á móti Manchester United í ensku úrvalsdeildinni um helgina. Evrópudeild UEFA AFC Bournemouth Mest lesið Utan vallar: Sjúklingurinn er að deyja Enski boltinn Veigar Páll í árs bann eftir fall á lyfjaprófi Körfubolti Belgísku bakgarðskóngarnir með lygilegt heimsmet Sport Vinirnir deila heimsmetinu en hvorugur er sigurvegari Sport Uppgjörið: Grindavík - Stjarnan 98-90 | Fyrsti sigur Grindavíkur en Stjarnan bíður enn Körfubolti Hverjir eru þessir 19 Íslendingar sem hafa spilað í Meistaradeildinni? Fótbolti Belgarnir láta Elísabetu fara Fótbolti Extraleikarnir: Nablinn og Tommi reyna fyrir sér í ballet Körfubolti Hitti holu í höggi á fyrsta hring ævinnar Golf Þurftu að biðja Infantino afsökunar Fótbolti Fleiri fréttir Bað leikmenn Como um að „slaka á“ í lokin gegn Man. United Hituðu upp fyrir United-leikinn með því að bursta AC Milan Orri Steinn skoraði í Evrópudeildinni „Á morgun mun ég reima á mig takkaskóna í síðasta sinn“ Þrír Íslendingar í byrjunarliði Brann í Evrópusigri Sky Sports: Carrick mun stýra Man. Utd gegn Bournemouth Líf tilnefnd til tvennra verðlauna Matthías hættur hjá Val Vopnaðir ræningjar brutust inn á heimili fyrrum markmanns PSG Hverjir eru þessir 19 Íslendingar sem hafa spilað í Meistaradeildinni? Vill fá annan þjálfara eins og Amorim til að hreinsa til Belgarnir láta Elísabetu fara Utan vallar: Sjúklingurinn er að deyja Nagelsmann efstur á lista verði Carrick rekinn Sagði leikmönnum sínum að slaka á í lok leiksins Svona missti Aron markið sögulega Sjáðu jöfnunarmark Rice og stórtap Manchester United „Kevin sér opnar hraðbrautir þar sem aðrir sjá umferðarteppu“ Barcelona kærir PSG vegna móðgandi skilaboða Þurftu að biðja Infantino afsökunar „Það er augljóst að Kane á að vinna Ballon d'Or“ Diomande með frábært mark í sigri Real Madrid Kane stríddi löndum sínum en Arsenal fer heim með stig „Þetta voru meira en vonbrigði“ „Það er þjálfarans og starfsliðsins að meta það, ekki mitt“ Hákon með stoðsendingu en Lille við botninn eftir tap Martröð hjá Manchester United við Como-vatnið Selma Sól skoraði í bikarsigri Íslenskir dómarar í Sambandsdeild en Danir horfa á skjáinn Messi klæddist Como-treyju Sjá meira