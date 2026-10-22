Fótbolti

Hituðu upp fyrir United-leikinn með því að bursta AC Milan

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Amine Adli fagnar frábæru marki sínu fyrir Bournemouth í 3-0 sigri á AC Milan.
Amine Adli fagnar frábæru marki sínu fyrir Bournemouth í 3-0 sigri á AC Milan. EPA/DAVID CLIFF

Bournemouth vann sögulegan og öruggan 3-0 sigur á tíu leikmönnum AC Milan á Vitality Stadium í Evrópudeildinni í kvöld og hefur því unnið alla leiki sína í keppninni til þessa.

Justin Kluivert og Marcus Tavernier skoruðu báðir úr vítaspyrnum á fyrstu 32 mínútunum, en Mike Maignan, markvörður AC Milan, var rekinn af velli eftir að hafa gefið seinni vítaspyrnuna, áður en Amine Adli innsiglaði sigurinn með stórkostlegri aukaspyrnu undir lok leiks.

Byrjunin var draumi líkust fyrir Bournemouth, sem fékk vítaspyrnu snemma leiks eftir að Koni De Winter stöðvaði fyrirgjöf frá hægri með uppréttri hendi.

Vítaspyrnan var dæmd eftir skoðun myndbandsdómara og Kluivert renndi boltanum af yfirvegun í neðra hægra hornið og kom heimamönnum yfir á áttundu mínútu.

Ryan Christie, Evanilson og James Hill fengu allir færi sem sífellt pirraðri Maignan varði, áður en ástandið versnaði enn frekar fyrir lið Rubens Amorim þegar markvörðurinn missti stjórn á skapi sínu.

Í hornspyrnu ýtti Maignan Hill og dómarinn rak fyrirliða Milan af velli á 27. mínútu og dæmdi Bournemouth aðra vítaspyrnu.

Fyrsta snerting Lorenzo Torriani eftir að hann kom inn á var að sækja boltann í eigið net, eftir að Tavernier hafði skorað af öryggi í neðra vinstra hornið fimm mínútum eftir að Maignan fékk rauða spjaldið.

Yfirburðir Bournemouth héldu áfram eftir hlé og Adli setti punktinn yfir i-ið þegar hann sveigði frábæra aukaspyrnu af um 20 metra færi yfir varnarvegginn á 84. mínútu.

Lið Marco Rose vann loks sinn fyrsta sigur í ensku úrvalsdeildinni um síðustu helgi og liðið fylgdi því eftir með öðrum ótrúlegum úrslitum í Evrópudeildinni, þar sem það hefur virst algjörlega í essinu sínu á þessu tímabili.

Bournemouth er fyrsta enska liðið til að vinna fyrstu þrjá leiki sína í stórri Evrópukeppni síðan Sunderland gerði það í Evrópukeppni bikarhafa 1973–74, og þýðir það að liðið er eitt af aðeins fimm liðum sem enn eru með fullt hús stiga í keppninni eftir þrjá leiki og situr í þriðja sæti stigatöflunnar.

Næsti leikur Bournemouth er síðan á móti Manchester United í ensku úrvalsdeildinni um helgina.

Evrópudeild UEFA AFC Bournemouth

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið