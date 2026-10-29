Kvikmyndin Með allt á hreinu er fyrir löngu orðin að klassík í íslenskri kvikmyndasögu. Hljómsveitirnar Stuðmenn og Grýlurnar eru í aðalhlutverki í myndinni og eru mörg af lögunum sem þar hljóma fyrir löngu orðin ódauðleg.
Þá lifa frasar úr myndinni enn góðu lífi enda persónur úr myndinni, Stinni Stuð, Harpa Sjöfn að ógleymdum Dúdda rótara, með eindæmum orðheppnar.
En hvað veistu um Með allt á hreinu?
Hvað veistu um…? er liður á Vísi á mánudags- og fimmtudagskvöldum þar sem lesendur fá tækifæri til að kanna þekkingu sína á ákveðnu máli og geta skorað svo á vini, fjölskyldu og samstarfsmenn.
Áður hefur meðal annars verið spurt um:
Öll fyrri kvissin má svo finna á undirsíðu Hvað veistu um...?
Taktu Með allt á hreinu-kvissið að neðan!
Pitsa, eða pizza, er einn vinsælasti réttur heims og á uppruna sinn á Ítalíu þar sem nútímapizzan tók á sig mynd á 18. og 19. öld.
Kvikmyndin Stella í orlofi er íslensk gamanmynd frá árinu 1986 sem fjallar um Stellu sem heldur í sumarbústaðaferð og lendir þar í alls kyns ævintýrum.
Karl Bretakonungur varð konungur árið 2022 eftir andlát móður sinnar, Elísabetar II, sem hafði þá gegnt embætti drottningar frá árinu 1952. Þegar Karl tók við embætti konungs hafði hann verið krónprins í rúmlega sjö áratugi og varð þá elsti maðurinn til að taka við bresku krúnunni.
Miklar líkur eru á að flestir þeir sem hafi átt sjónvarp eða haft aðgang að sjónvarpi eða streymisveitum hafi horft á þættina um Vini, eða Friends. Þættirnir eru með þeim allra vinsælustu í sjónvarpssögunni og eiga margir til að vísa í stakar línur úr þáttunum og rifja upp einstök atriði.
Flestir Íslendingar hafa á einhverjum tímapunkti farið akandi leiðina frá Reykjavík og norður til Akureyrar eftir Þjóðvegi 1. Leiðin er ein þeirra sem gefa ferðalöngum gott tækifæri til að upplifa fjölbreytt íslenskt landslag.
Tónlistarmaðurinn Bubbi Morthens er einn áhrifamesti texta- og tónlistarmaður Íslendinga. Textar hans eru margir fyrir löngu orðnir ódauðlegir þar sem hann fjallar meðal annars um ástina, söknuð, einmanaleika, samfélagið og lífsbaráttuna almennt.
Nylon var íslensk stúlknasveit sem sló rækilega í gegn á Íslandi eftir að hún var stofnuð árið 2004. Sveitin varð fljótt ein sú vinsælasta í íslensku popplífi, gaf út fjölda vinsælla laga og naut mikilla vinsælda, sérstaklega meðal yngri hlustenda.
Nóbelsverðlaunin eru meðal virtustu alþjóðlegu verðlauna sem veitt eru fyrir framúrskarandi framlag til vísinda, bókmennta og friðar. Þau byggja á erfðaskrá sænska uppfinningamannsins og iðnjöfursins Alfreds Nobel og voru fyrst veitt árið 1901. Verðlaun eru veitt í eðlisfræði, efnafræði, lífeðlisfræði eða læknisfræði, bókmenntum og friðarstarfi.
Pólland er í hópi stærri og fjölmennari ríkja Evrópu, þekkt fyrir sögu sína, fallegar borgir og sterka menningarhefð.
Djúpivogur er lítið og fallegt þorp á sunnanverðum Austfjörðum, þekkt fyrir rólegt yfirbragð, fallegt umhverfi og sterka tengingu við sjávarútveg.
Titanic var breskt farþegaskip sem talið var eitt það stærsta og glæsilegasta á sínum tíma. Skipið lagði af stað í sína jómfrúarsiglingu árið 1912 og eins og endaði á því að sökkva á Norður-Atlantshafi.
Akureyri er oft kölluð höfuðstaður Norðurlands og það er auðvelt að skilja hvers vegna. Bærinn stendur við innarlega í Eyjafirði, umkringdur fjöllum og náttúru sem breytist með árstíðunum.
Bandaríska unglingagamanmyndin Mean Girls frá árinu 2004 sem hefur fyrir nokkru síðan öðlast hálfgerða „költstöðu“ meðal þeirra sem voru ungir á þeim tíma sem myndin kom út.