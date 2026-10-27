Bandaríska tímaritið People hefur krýnt leikarann Noah Wyle sem kynþokkafyllsta mann í heimi. Leikarinn sló fyrst í gegn sem Dr. John Carter í læknaþáttunum ER og hefur gengið í gegnum endurnýjun lífdaga í læknaþáttunum The Pitt á HBO MAX.
People greindi frá valinu fyrr í morgun, Wyle prýðir forsíðu þess í dag og er rætt við leikarann í löngu viðtali í tímaritinu. Hann sagðist ekki hafa trúað eigin eyrum þegar hann fékk tíðindin.
„Mér fannst þetta hljóma eins og hrekkur - ekki í milljón ár myndi ég trúa því að ég hlyti þennan heiður,“ sagði Wyle um tíðindin.
Áhorfendur kynntust Wyle fyrst almennilega í læknaþáttunum ER sem hófu göngu sína á NBC árið 1994 og entust til 2009. Wyle var hluti af stjörnum prýddum leikhópi sem innihélt meðal annars George Clooney, Anthony Edwards, Sherry Stringfield og Julianna Margulies.
Wyle var margsinnis tilnefndur til Emmy- og Golden Globe-verðlauna fyrir leik sinn í þáttunum en hafði ekki erindi sem erfiði. Hann sneri aftur á spítalann í The Pitt sem hófu göngu sína á HBO árið 2025 og hefur hann þegar hlotið bæði Emmy- og Golden Globe-verðlaun fyrir leik sinn.
George Clooney grínaðist með það fyrr á árinu á AARP-verðlaunahátíðinni fyrir kvikmyndir handa fullorðnum (e. AARP Movies for Grownups Awards) að samtökin ættu að gefa út tímarit tileinkað „kynþokkafyllsta manni sem væri enn á lífi“ og að hann myndi tilnefna Wyle.
Sá hlær best sem síðast hlær og hefur Wyle nú hlotið nafnbótina kynþokkafyllsti maður í heimi (sem George Clooney hefur reyndar hreppt í tvígang). Nafnbótin hefur verið veitt 41 sinni frá árinu 1985 þegar Mel Gibson var valinn. Síðastur til að hljóta verðlaunin var Jonathan Bailey sem var fyrsti opinberlega samkynhneigði maðurinn til að hljóta þau.
Wyle ræddi í dag við Amy Poehler um ferilinn og líf sitt: