Extreme Chill í febrúar í stað september Lovísa Arnardóttir skrifar 27. október 2026 14:02 Pan hefur skipulagt hátíðina sautján sinnum. Aðsend Tónlistarhátíðin Extreme Chill fer fram í Reykjavík dagana 11.-13. febrúar. Þetta er 18. árið sem hátíðin er haldin. Dagskráin verður kynnt föstudaginn 18. desember. „Með því að færa hátíðina frá september yfir í dimmasta hluta vetrarins viljum við skapa henni enn skýrari sérstöðu og nýta einstakt andrúmsloft Reykjavíkur á þessum árstíma. Myrkur, norðurljós og íslenskt vetrarlandslag verða hluti af upplifun hátíðarinnar og kallast á við tónlist og sjónræna miðla,“ segir Pan Thorarensen skipuleggjandi hátíðarinnar. Hátíðin er ein sú langlífasta af þeim tónlistarhátíðum sem hafa verið haldnar á Íslandi og hefur verið starfandi nær óslitið síðustu sautján árin. Tónlistarmaðurinn Seefeel á Extreme Chill. Aðsend „Hátíðin hefur vakið mikla athygli víða um heim og er orðin mjög mikilvægur partur af tónlistarsenu Íslands með sína sérstöðu sem er fókus á tilraunakennda tónlist, raf- og sveimtónlist.“ Pan segir hátíðina og starfið í kringum hana hafa leitt af sér fjölda útgáfa, tónleika, ferðalaga erlendis og samstarf við tónlistarmenn að ótöldum ógleymanlegum uppsetningum á hátíðum erlendis og innanlands sem eru bein afleiðing hátíðarinnar. Antonina Nowacka á Extreme Chill.Aðsend „Þriggja daga alþjóðleg raf- og tilraunatónlistarhátíð í Reykjavík þar sem íslenskt og erlent tónlistarfólk mætist í íslenskum vetri. Myrkur, norðurljós og vetrarstemning borgarinnar skapa hátíðinni einstaka umgjörð.” Miðasala er á midix. Tónlist Tónleikar á Íslandi Tengdar fréttir Ein langlífasta tónlistarhátíð landsins hefst í sautjánda sinn Tónlistarhátíðin Extreme Chill hefst á morgun en hún fer fram í Reykjavík dagana 2.–6. september. Þetta er 17. árið sem hátíðin er haldin. 1. september 2026 15:01 DJ Krush á Extreme Chill DJ Krush stígur á svið í Gamla bíói þann 3. september. Viðburðurinn er hluti af Extreme Chill-tónlistarhátíðinni sem fer fram 3.–6. september 2026. 29. apríl 2026 13:21 Raftónlistarhátíðin Extreme Chill haldin í sextánda sinn næstu helgi Tónlistarhátíðin Extreme Chill fer fram í sextánda sinn í Reykjavík dagana 3.-7. september. Meðal listamanna sem koma fram á hátíðinni í ár eru John Maus, Romeo Poirier, Antonina Nowacka og Patricia Wolf. Hátíðin fer fram á sex stöðum í miðbænum og verður skemmtistaðurinn Húrra enduropnaður sérstaklega fyrir hátíðina. 1. september 2025 20:03 Mest lesið Úlfurinn át þá alla Gagnrýni Hálfnakinn steggur handtekinn á Arnarhóli Lífið Hvað veistu um… pitsur? Lífið Tóku í gegn fjögur hundruð fermetra einbýli í Hafnarfirði Lífið Hætta við að hætta við að hætta við Tónlist Hilmir Snær svarar gagnrýnendum Menning Ómetanlegt fyrir samkynhneigðan strák í skápnum Bíó og sjónvarp Sturluð skvísulæti í stórafmæli Tíska og hönnun Hræðilegir dagar í Partylandi Lífið samstarf Sjálfið okkar: Hvers vegna kaupum við nammi við kassann síðdegis? Áskorun Fleiri fréttir Extreme Chill í febrúar í stað september Hálfnakinn steggur handtekinn á Arnarhóli Noah Wyle sá kynþokkafyllsti í heimi Jay-Z sér um hálfleikssýningu Ofurskálarinnar 2027 Hvað veistu um… pitsur? Star Trek-leikarinn Walter Koenig látinn Chris Brown á skilorði Ný skjöl: Var túlkur Kennedys á mála hjá KGB? Tóku í gegn fjögur hundruð fermetra einbýli í Hafnarfirði Tom Brady og Candice Swanepoel slá sér upp Theodór Elmar og Móheiður ástfangin Stjörnulífið: Laumugifting í helli Stukku fram af kletti ofan í Goðafoss Er hægt að treysta aftur eftir framhjáhald? Linda Dröfn og Tótla sjóðheitt par „Ég var alveg skelfingu lostinn“ Vaknaði við öskur móður sinnar og vissi strax hvað hafði gerst Krakkatía vikunnar: Illmenni, bofs og Einar Áskell ADHD-ið geri Jón Gnarr fullkominn fyrir opið samband Blóð og hryllingur í grænmetisdeildinni Draugar og ófreskjur taka yfir Húsdýragarðinn Smáhestar flúðu úr verslunarmiðstöð Skrifborð Megasar eins og hjá skurðlækni Þurfti að vara syni sína við eftir umfjöllun um meintan eltihrelli Fór á skeljarnar á toppi hæsta tinds Fréttatía vikunnar: MS, þungunarpróf og glaumgosi Dóttir ísdrottningar fetar í fótspor móðurinnar Top Gun- og Alien-leikari látinn Hvað veistu um… Karl Bretakonung? Skaddaður á höndunum og allavega þrír dagar eftir Sjá meira