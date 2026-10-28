Sjóðheitar í ísköldu teiti Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 28. október 2026 14:23 Unnur Backman, Birta Líf og Ragnheiður Júlíusdóttir voru meðal gesta á Lólu í gær. Hildigunnur Ólafs Margar af helstu gellum landsins komu saman á veitingastaðnum Lólu í gærkvöldi og fengu forskot á forsýningarsæluna í bíósalnum þar á nýjustu IceGuys kvikmyndinni. Sunneva Einars var meðal gesta en hún fer sjálf með hlutverk í myndinni. Jón Jónsson, tónlistarmaður og meðlimur IceGuys, kom skvísunum á óvart rétt fyrir sýningu og tók lög úr myndinni sem stelpurnar voru fljótar að læra og gátu því sungið hástöfum með. Myndin verður svo frumsýnd í öllum helstu kvikmyndahúsum næstkomandi föstudag. Hér má sjá vel valdar myndir af skvísulátunum en auðvitað klæddu allar sig í gallaföt í anda sveitarinnar: Birta Líf Ólafs skálaði!Hildigunnur Ólafs Skvísubíó!Hildigunnur Ólafs Tania Lind, Guðrún Sörtveit, Hulda Halldóra, Rósa María og Tinna voru í fíling.Hildigunnur Ólafs Eva Ruza og Heiður Ósk glæsilegar.Hildigunnur Ólafs Ragnheiður Júlíusdóttir förðunardrottning.Hildigunnur Ólafs Unnur Backman leikkona.Hildigunnur Ólafs Erna María Björnsdóttir og Unnur Backman.Hildigunnur Ólafs Hildur Sif Hauks, Jóhanna Helga, Birta Líf og Sunneva Einars allar í gallabuxum!Hildigunnur Ólafs Trylltur gallajakki úr Andrá.Hildigunnur Ólafs Skvísulæti!Hildigunnur Ólafs IceGuys popp.Hildigunnur Ólafs Símar á loft á Lólu!Hildigunnur Ólafs Eva Ruza og Elísabet Gunnars.Hildigunnur Ólafs Skál í bláa kokteila.Hildigunnur Ólafs Kærustuparið Hafdís Sól og Gústi B.Hildigunnur Ólafs Þóra Ólafs.Hildigunnur Ólafs Gallaskvísur að skála.Hildigunnur Ólafs Sunneva Einars.Hildigunnur Ólafs Sunneva Einars.Hildigunnur Ólafs Allir í gír!Hildigunnur Ólafs Rebekka Rut ljósmyndari.Hildigunnur Ólafs Tinna Þorradóttir.Hildigunnur Ólafs Jón Jónsson kenndi stelpunum nýja IceGuys slagara.Hildigunnur Ólafs Mikið fjör.Hildigunnur Ólafs Guðrún Sörtveit, Tania Lind og Tinna Þorra.Hildigunnur Ólafs Bíó og sjónvarp Samkvæmislífið Mest lesið Kakkalakkarnir í Ísrael tóku vel á móti Dorrit Lífið Kaffi Flauel er nýtt kaffihús í Árbæ Lífið samstarf „Eins og ein sál í tveimur líkömum“ Lífið Ísland ekki á lista 36 þjóða sem keppa í Eurovision Tónlist Enn og aftur dæmdur í fangelsi Bíó og sjónvarp Hálfnakinn steggur handtekinn á Arnarhóli Lífið Fyrsta myndbandi Tár leikstýrt af Baldvin Z Tónlist Hvað veistu um… pitsur? Lífið Úlfurinn át þá alla Gagnrýni Tryggðu sér sigurinn á ótrúlegan hátt Lífið Fleiri fréttir Sjóðheitar í ísköldu teiti „Eins og ein sál í tveimur líkömum“ Tryggðu sér sigurinn á ótrúlegan hátt Kakkalakkarnir í Ísrael tóku vel á móti Dorrit Extreme Chill í febrúar í stað september Hálfnakinn steggur handtekinn á Arnarhóli Noah Wyle sá kynþokkafyllsti í heimi Jay-Z sér um hálfleikssýningu Ofurskálarinnar 2027 Hvað veistu um… pitsur? Star Trek-leikarinn Walter Koenig látinn Chris Brown á skilorði Ný skjöl: Var túlkur Kennedys á mála hjá KGB? Tóku í gegn fjögur hundruð fermetra einbýli í Hafnarfirði Tom Brady og Candice Swanepoel slá sér upp Theodór Elmar og Móheiður ástfangin Stjörnulífið: Laumugifting í helli Stukku fram af kletti ofan í Goðafoss Er hægt að treysta aftur eftir framhjáhald? Linda Dröfn og Tótla sjóðheitt par „Ég var alveg skelfingu lostinn“ Vaknaði við öskur móður sinnar og vissi strax hvað hafði gerst Krakkatía vikunnar: Illmenni, bofs og Einar Áskell ADHD-ið geri Jón Gnarr fullkominn fyrir opið samband Blóð og hryllingur í grænmetisdeildinni Draugar og ófreskjur taka yfir Húsdýragarðinn Smáhestar flúðu úr verslunarmiðstöð Skrifborð Megasar eins og hjá skurðlækni Þurfti að vara syni sína við eftir umfjöllun um meintan eltihrelli Fór á skeljarnar á toppi hæsta tinds Fréttatía vikunnar: MS, þungunarpróf og glaumgosi Sjá meira