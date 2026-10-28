Lífið

Sjóð­heitar í ís­köldu teiti

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Unnur Backman, Birta Líf og Ragnheiður Júlíusdóttir voru meðal gesta á Lólu í gær.
Unnur Backman, Birta Líf og Ragnheiður Júlíusdóttir voru meðal gesta á Lólu í gær. Hildigunnur Ólafs

Margar af helstu gellum landsins komu saman á veitingastaðnum Lólu í gærkvöldi og fengu forskot á forsýningarsæluna í bíósalnum þar á nýjustu IceGuys kvikmyndinni. Sunneva Einars var meðal gesta en hún fer sjálf með hlutverk í myndinni.

Jón Jónsson, tónlistarmaður og meðlimur IceGuys, kom skvísunum á óvart rétt fyrir sýningu og tók lög úr myndinni sem stelpurnar voru fljótar að læra og gátu því sungið hástöfum með. Myndin verður svo frumsýnd í öllum helstu kvikmyndahúsum næstkomandi föstudag.

Hér má sjá vel valdar myndir af skvísulátunum en auðvitað klæddu allar sig í gallaföt í anda sveitarinnar:

Birta Líf Ólafs skálaði!Hildigunnur Ólafs
Skvísubíó!Hildigunnur Ólafs
Tania Lind, Guðrún Sörtveit, Hulda Halldóra, Rósa María og Tinna voru í fíling.Hildigunnur Ólafs
Eva Ruza og Heiður Ósk glæsilegar.Hildigunnur Ólafs
Ragnheiður Júlíusdóttir förðunardrottning.Hildigunnur Ólafs
Unnur Backman leikkona.Hildigunnur Ólafs
Erna María Björnsdóttir og Unnur Backman.Hildigunnur Ólafs
Hildur Sif Hauks, Jóhanna Helga, Birta Líf og Sunneva Einars allar í gallabuxum!Hildigunnur Ólafs
Trylltur gallajakki úr Andrá.Hildigunnur Ólafs
Skvísulæti!Hildigunnur Ólafs
IceGuys popp.Hildigunnur Ólafs
Símar á loft á Lólu!Hildigunnur Ólafs
Eva Ruza og Elísabet Gunnars.Hildigunnur Ólafs
Skál í bláa kokteila.Hildigunnur Ólafs
Kærustuparið Hafdís Sól og Gústi B.Hildigunnur Ólafs
Þóra Ólafs.Hildigunnur Ólafs
Gallaskvísur að skála.Hildigunnur Ólafs
Sunneva Einars.Hildigunnur Ólafs
Sunneva Einars.Hildigunnur Ólafs
Allir í gír!Hildigunnur Ólafs
Rebekka Rut ljósmyndari.Hildigunnur Ólafs
Tinna Þorradóttir.Hildigunnur Ólafs
Jón Jónsson kenndi stelpunum nýja IceGuys slagara.Hildigunnur Ólafs
Mikið fjör.Hildigunnur Ólafs
Guðrún Sörtveit, Tania Lind og Tinna Þorra.Hildigunnur Ólafs
Bíó og sjónvarp Samkvæmislífið


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