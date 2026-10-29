Erna Mist og Þorleifur selja Agnar Már Másson skrifar 29. október 2026 19:04 Þorleifur Örn Arnarsson og Erna Mist Yamagata. Sunna Ben Listaparið Þorleifur Örn Arnarsson og Erna Mist Yamagata hafa auglýst útsýnisíbúð sína að Sörlaskjóli í Vesturbænum til sölu. Þau keyptu eignina fyrir um tveimur árum. Um er að ræða 134 fermetra miðhæð í þriggja íbúða húsi sem var byggt árið 1951, ásamt bílskúr. Íbúðin telur forstofu, stofu, eldhús, baðherbergi, þrjú svefnherbergi, svalir, geymslu og sameiginlegt þvottahús í kjallara. Greint var frá því á Vísi í nóvember 2024 þegar parið festi kaup á eigninni fyrir 126,9 milljónir króna. Þau verðsetja nú íbúðina á 144,9 milljónir. Eignin er auglýst til sölu á fasteignavef Vísis. Rúmgóð stofa. Erna Mist og Þorleifur Örn hafa verið saman síðan í upphafi árs 2024. Erna Mist, fædd 1998, er myndlistarkona og hefur vakið mikla athygli fyrir málverk sín undanfarin ár. Þorleifur Örn, fæddur 1978, hefur verið einn fremsti leikstjóri Íslands undanfarinn áratug og hlotið mikið lof fyrir sýningar sínar hérlendis, í Þýskalandi og víðar. Saman eiga þau tvö börn, son og dóttur. Listaparið hefur hreiðrað vel um sig í Sörlaskjóli í Vesturbæ Reykjavíkur. Ástin og lífið Fasteignamarkaður Hús og heimili Tímamót Tengdar fréttir Erna Mist og Þorleifur Örn eignuðust son Erna Mist Yamagata myndlistarkona og Þorleifur Örn Arnarsson eignuðust son þann 27. júní síðastliðinn, sex dögum eftir frumsýningu þeirra á óperunni Tannhäuser. Fyrir eiga þau dótturina Þórhildi Nótt sem fæddist í janúar 2025. 1. júlí 2026 13:45 Þorleifur Örn og Erna Mist nýtt par Þorleifur Örn Arnarsson, leikstjóri og Erna Mist Yamagata, myndlistarkona og pistlahöfundur, eru nýtt par. 6. janúar 2024 20:55 Erna Mist og Þorleifur keyptu útsýnishæð í Vesturbænum Erna Mist Yamagata listakona og Þorleifur Örn Arnarsson leikstjóri hafa fest kaup á 134 fermetra hæð í Vesturbæ Reykjavíkur. Parið greiddi 126,9 milljónir fyrir eignina. 19. nóvember 2024 14:55 Erna Mist og Þorleifur eiga von á barni Erna Mist Yamagata listakona og Þorleifur Örn Arnarsson leikstjóri eiga von á barni saman. 10. júlí 2024 11:47 Erna Mist og Þorleifur Örn eiga von á öðru barni Erna Mist Yamagata myndlistarkona og Þorleifur Örn Arnarsson leikstjóri eiga von á öðru barni sínu saman. Fyrir eiga þau dótturina Þórhildi Nótt sem fæddist í janúar 2025. 13. maí 2026 10:54 Mest lesið Stefnir Eiði vegna meðlagsskuldar Lífið Hvar eru Píratarnir sem fóru með himinskautum? Lífið „Ég ætla allavega að deyja á Íslandi“ Lífið Hætt við að hita upp fyrir Azealiu Banks Tónlist Elliði Vignisson er eins og offitu-aktívisti Lífið Barbara Barrie lést með aðstoð lækna Lífið „Nú erum við trúlofaðar dúllur“ Lífið Missti röddina á ögurstundu Lífið Sjáðu gjörbreyttan Kaffivagn úti á Granda Lífið Jólahlaðborð og jólabröns á verði sem kemur á óvart Lífið samstarf Fleiri fréttir „Nú erum við trúlofaðar dúllur“ Missti röddina á ögurstundu Barbara Barrie lést með aðstoð lækna Stefnir Eiði vegna meðlagsskuldar Sjáðu gjörbreyttan Kaffivagn úti á Granda Hvar eru Píratarnir sem fóru með himinskautum? Elliði Vignisson er eins og offitu-aktívisti „Ég ætla allavega að deyja á Íslandi“ Sjálfuglaður ráðherra og allt í boði mysu Sjóðheitar í ísköldu teiti „Eins og ein sál í tveimur líkömum“ Tryggðu sér sigurinn á ótrúlegan hátt Kakkalakkarnir í Ísrael tóku vel á móti Dorrit Extreme Chill í febrúar í stað september Hálfnakinn steggur handtekinn á Arnarhóli Noah Wyle sá kynþokkafyllsti í heimi Jay-Z sér um hálfleikssýningu Ofurskálarinnar 2027 Hvað veistu um… pitsur? Star Trek-leikarinn Walter Koenig látinn Chris Brown á skilorði Ný skjöl: Var túlkur Kennedys á mála hjá KGB? Tóku í gegn fjögur hundruð fermetra einbýli í Hafnarfirði Tom Brady og Candice Swanepoel slá sér upp Theodór Elmar og Móheiður ástfangin Stjörnulífið: Laumugifting í helli Stukku fram af kletti ofan í Goðafoss Er hægt að treysta aftur eftir framhjáhald? Linda Dröfn og Tótla sjóðheitt par „Ég var alveg skelfingu lostinn“ Vaknaði við öskur móður sinnar og vissi strax hvað hafði gerst Sjá meira