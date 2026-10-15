Íslenskir landsliðsmenn höfðu ástæðu til að fagna í kvöld í leikjum með sínum liðum í Sambandsdeild Evrópu í fótbolta, hvort sem var í Danmörku, Noregi eða Hollandi.
Viktor Bjarki Daðason var í fremstu víglínu hjá FC Kaupmannahöfn og hársbreidd frá því að skora í 3-0 sigri á portúgalska liðinu Braga. Mohamed Elyounoussi skoraði fyrsta markið þegar hann fylgdi á eftir skoti Viktors sem varið var með miklum naumindum.
Reynsluboltinn Andreas Cornelius kom svo inn á fyrir Viktor og skoraði tvennu á síðasta hálftíma leiksins. Rúnar Alex Rúnarsson sat hins vegar á varamannabekknum.
Í Noregi voru þrír Íslendingar í byrjunarliði Brann sem vann Lincoln Red Imps 2-1. Kristall Máni Ingason, Eggert Aron Guðmundsson og Sævar Atli Magnússon spiluðu allan leikinn en það var Niklas Castro sem skoraði bæði mörk Brann eftir að gestirnir höfðu komist yfir á 59. mínútu.
Brann hafði misst Neraysho Kasanwirjo af velli með rautt spjald um miðjan fyrri hálfleik en aftur varð jafnt í liðum á 61. mínútu, þegar Gabri Garcia var rekinn af velli, og eftir það komu mörk heimamanna.
Kristian Nökkvi Hlynsson kom inn á sem varamaður á 67. mínútu hjá Twente og er að komast á fulla ferð eftir meiðsli. Liðið vann 1-0 sigur gegn svissnesku meisturunum frá Thun.
Tómas Bent Magnússon var hins vegar í leikbanni og ekki með Hearts sem gerði 1-1 jafntefli við Nordsjælland í Skotlandi.
Á meðal annarra úrslita kvöldsins má nefna að Brighton vann stórsigur gegn Kauno Zalgiris, 4-0, þar sem Georginio Rutter skoraði tvennu en Jack Hinshelwood og Matt O'Riley hin tvö mörkin.
Landsliðsmaðurinn Mikael Anderson meiddist eftir tuttugu mínútna leik með AGF gegn Gent í Belgíu í kvöld, í Sambandsdeild Evrópu í fótbolta.
Orri Steinn Óskarsson fékk aðeins eina og hálfa mínútu til að láta til sín taka með Real Sociedad í Belgíu í kvöld en var samt nálægt því að skora sigurmark þegar liðið gerði 1-1 jafntefli við Union SG í Evrópudeildinni.
Bournemouth er í fyrsta sinn í Evrópukeppni og hefur byrjað frábærlega í Evrópudeildinni. Liðið vann Sturm Graz 3-0 í kvöld. Tíu leikjum var að ljúka.