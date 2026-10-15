Infantino baðst afsökunar en neitaði að svara fjölmiðlum Sindri Sverrisson skrifar 15. október 2026 22:21 Gianni Infantino ætlar sér að halda áfram sem forseti FIFA og þykir líklegur til að ná endurkjöri á næsta ári. Getty/Yu Chun Christopher Wong Gianni Infantino, forseti FIFA, bað í dag FIFA-ráðið afsökunar á ferlinu á bakvið fyrirætlanir hans um að selja hlut í HM í fótbolta til einkaaðila. Hann neitaði hins vegar að svara spurningum fjölmiðla. FIFA-ráðið er æðsta stofnun Alþjóðaknattspyrnusambandsins og fundar á milli FIFA-ársþinganna. Í ráðinu eiga sæti forsetinn Infantino, átta varaforsetar og 28 aðrir fulltrúar aðildarsambandanna. Hart ku hafa verið sótt að Infantino á fundi ráðsins í Zurich í dag en þetta var fyrsti fundur þess eftir að upp komst um áætlanir forsetans um að selja hlut í HM til FIFA Forward Enterprise. Hann hætti að lokum við þær áætlanir eftir kröftug mótmæli en var látinn svara spurningum um leynimakkið á bakvið þær sem og um leikbannið sem Folarin Balogun losnaði við á HM og um friðarverðlaun FIFA sem Donald Trump Bandaríkjaforseti og vinur Infantino fékk. BBC segir að fundurinn í dag hafi staðið yfir í þrjár og hálfa klukkustund en að honum loknum birti FIFA myndband þar sem Infantino kveðst hafa beðist afsökunar á sínum „mistökum“. Hann gaf hins vegar ekki kost á neinum viðtölum til að útskýra mál sitt frekar. President Gianni Infantino has apologised to the Fifa Council for his World Cup sell-off plan. Infantino declined an interview request from the BBC and other media. Instead, he issued this video statement and did not take questions. https://t.co/jwhQouVMhV— BBC Sport (@BBCSport) October 15, 2026 „Í fyrsta lagi baðst ég afsökunar á þeim mistökum sem við gerðum varðandi samskipta- og samráðsferlið í tengslum við Fifa Forward Enterprise-verkefnið, sem höfðu margvíslegar afleiðingar í för með sér. En það sem mikilvægt er að hafa í huga er að þetta var tillaga en alls ekki frágengið mál, og henni var í raun ætlað að gera Fifa kleift að fjárfesta meira í aðildarsamböndum okkar, frekar en að koma í stað stuðnings af núverandi fjármunum,“ sagði Infantino. Hann sagði umræður á fundi FIFA-ráðsins í dag hafa verið uppbyggilegar og að fram hefðu komið „ólíkar skoðanir og sjónarmið“ sem hann myndi svara skriflega þegar fram líða stundir. FIFA Deilur um Gianni Infantino Mest lesið Bo Johansson er látinn Fótbolti Arnar um agabrot landsliðsmanna: „Mikil vonbrigði fyrir mig persónulega“ Fótbolti Lætur Ingu Sæland heyra það: „Óboðlegt og frekar hrokafullt“ Sport „Stelpurnar vissu ekki einu sinni af þessu“ Fótbolti Freyr fann sig knúinn til að setja nýja reglu Fótbolti Örlög Elísabetar í höndum fyrrverandi markvarðar Liverpool Fótbolti Uppsagnir hjá Arsenal Enski boltinn KSÍ fái rúma þrjá milljarða frá FIFA Fótbolti Leynilegt ráðabrugg gæti ógnað endurkjöri Infantino Fótbolti „Íslensk knattspyrna er að kveðja mjög góðan mann“ Fótbolti Fleiri fréttir Infantino baðst afsökunar en neitaði að svara fjölmiðlum Kvaddi Val og sló í gegn eftir fullyrðingar um lélegt hugarfar Fallegt Evrópukvöld fyrir Íslendingana Bournemouth nýtur lífsins á nýjum slóðum en Willum spilaði lítið Slátrarinn baðst afsökunar en fær sekt Mikael meiddur af velli í Belgíu Orri nálægt sigurmarki á 90 sekúndum Getafe búið að setja sig í samband við Sancho Kennir svindli Manchester City um að hafa verið rekinn Arnar um agabrot landsliðsmanna: „Mikil vonbrigði fyrir mig persónulega“ Vill draga Ronaldo aftur inn í landsliðið Hegðun erkifjenda þeirra ekki komið á óvart gegn Bayern München „Íslensk knattspyrna er að kveðja mjög góðan mann“ Leynilegt ráðabrugg gæti ógnað endurkjöri Infantino Mamdani skaut á Man City Lærir í Harvard meðan hann jafnar sig Sjáðu PSG refsa City, ótrúlegan viðsnúning Real og öll hin Amin fékk mynd af sér með skúrki Bayern Leikur liðs Elíasar færður vegna mótmæla Oft orðaður við United en kom með skýrt svar Freyr fann sig knúinn til að setja nýja reglu Bo Johansson er látinn Reynir að lægja öldurnar: „Eftir leikinn talaði ég í reiði og pirringi“ Örlög Elísabetar í höndum fyrrverandi markvarðar Liverpool Stúdentaóeirðir og táragas valda algjörri óvissu hjá liði Elíasar Sex marka sýning Villa og ótrúleg endurkoma Real Madrid Tvenna Haalands dugði skammt gegn PSG Guardiola sá versta hálfleik City á heimavelli í fjórtán ár Sjáðu þrennu Barcola og alla markasúpuna í Austurríki Barcola braut ísinn með látum í Austurríki Sjá meira