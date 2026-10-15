Fótbolti

Infantino baðst af­sökunar en neitaði að svara fjöl­miðlum

Sindri Sverrisson skrifar
Gianni Infantino ætlar sér að halda áfram sem forseti FIFA og þykir líklegur til að ná endurkjöri á næsta ári.
Gianni Infantino ætlar sér að halda áfram sem forseti FIFA og þykir líklegur til að ná endurkjöri á næsta ári. Getty/Yu Chun Christopher Wong

Gianni Infantino, forseti FIFA, bað í dag FIFA-ráðið afsökunar á ferlinu á bakvið fyrirætlanir hans um að selja hlut í HM í fótbolta til einkaaðila. Hann neitaði hins vegar að svara spurningum fjölmiðla.

FIFA-ráðið er æðsta stofnun Alþjóðaknattspyrnusambandsins og fundar á milli FIFA-ársþinganna. Í ráðinu eiga sæti forsetinn Infantino, átta varaforsetar og 28 aðrir fulltrúar aðildarsambandanna.

Hart ku hafa verið sótt að Infantino á fundi ráðsins í Zurich í dag en þetta var fyrsti fundur þess eftir að upp komst um áætlanir forsetans um að selja hlut í HM til FIFA Forward Enterprise.

Hann hætti að lokum við þær áætlanir eftir kröftug mótmæli en var látinn svara spurningum um leynimakkið á bakvið þær sem og um leikbannið sem Folarin Balogun losnaði við á HM og um friðarverðlaun FIFA sem Donald Trump Bandaríkjaforseti og vinur Infantino fékk.

BBC segir að fundurinn í dag hafi staðið yfir í þrjár og hálfa klukkustund en að honum loknum birti FIFA myndband þar sem Infantino kveðst hafa beðist afsökunar á sínum „mistökum“. Hann gaf hins vegar ekki kost á neinum viðtölum til að útskýra mál sitt frekar.

„Í fyrsta lagi baðst ég afsökunar á þeim mistökum sem við gerðum varðandi samskipta- og samráðsferlið í tengslum við Fifa Forward Enterprise-verkefnið, sem höfðu margvíslegar afleiðingar í för með sér.

En það sem mikilvægt er að hafa í huga er að þetta var tillaga en alls ekki frágengið mál, og henni var í raun ætlað að gera Fifa kleift að fjárfesta meira í aðildarsamböndum okkar, frekar en að koma í stað stuðnings af núverandi fjármunum,“ sagði Infantino.

Hann sagði umræður á fundi FIFA-ráðsins í dag hafa verið uppbyggilegar og að fram hefðu komið „ólíkar skoðanir og sjónarmið“ sem hann myndi svara skriflega þegar fram líða stundir.

FIFA Deilur um Gianni Infantino

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