Svekkjandi tíu manna janftefli hjá Frey Andri Broddason skrifar 10. október 2026 19:05 Rosenborg var með leikinn í höndum sínum en missti hann frá sér. EPA/ELISABETTA BARACCHI Rosenborg tók á móti Sandefjord í norsku úrvalsdeild karla í dag. Freyr Alexandersson þjálfar Rosenborg en liðin skildu jöfn eftir leik sem endaði 1-1 þar sem bæði lið léku manni færri. Lærisveinar Freys byrjuðu leikinn vel og fengu vítaspyrnu nánast í fyrstu sókn leiksins. Amin Chiakha fór á vítapunktinn og skoraði örugglega úr vítinu eftir að hafa fiskað það sjálfur. Heimamenn héldu áfram að sækja þétt eftir markið en erfiðlega gekk að koma boltanum í netið. Rosenborg hélt 1-0 forystu í hálfleik en staðan átti eftir að batna enn frekar fyrir heimamennina. Tobias Børkeeiet, leikmaður Sandefjord, braut harkalega af sér og fékk að launum sitt annað gula spjald. Rosenborg var marki yfir og manni fleiri eftir að hafa verið betri aðilinn í leiknum og virtust lærisveinar Freys geta siglt sigrinum þægilega heim. Það reyndist þó ekki vera auðvelt því Rosenborg var aðeins manni fleiri í tíu mínútur þegar Ole Sælnes, leikmaður Rosenborg, fékk einnig að líta sitt annað gula spjald. Þrátt fyrir að aftur væri jafnt í liðunum var Rosenborg enn sterkari aðili leiksins en síðasta áfall liðsins var ekki enn komið. Þegar um fimmtán mínútur voru eftir af venjulegum leiktíma náði Vetle Egeli að jafna metin fyrir Sandefjord þvert gegn gangi leiksins. Leikmenn Rosenborg reyndu hvað þeir gátu til að ná sigurmarki í lokin en það dugði ekki til. Eftir leikinn er Rosenborg í fimmta sæti norsku úrvalsdeildarinnar með 34 stig þegar liðið er búið að spila 22 leiki. Norski boltinn Fótbolti Íslendingar erlendis Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Fótbolti Fleiri fréttir Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Mikil óvissa um þátttöku Alberts í mikilvægum landsleikjum Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Valgeir þurfti fjórar mínútur til að skora fyrsta mark sitt fyrir Viborg Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Áttum mun meira skilið úr þessum leik“ „Flott frammistaða miðað við aðstæður“ „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum „Líf markmannsins að vera tilbúinn alltaf“ Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjá meira