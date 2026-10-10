Segir soninn þann sem bundinn var á höndum og fótum

Sverrir Þór Sverrisson, betur þekktur sem Sveppi, fékk nýverið símtal sem engan foreldra langar að fá. Það var lögreglan sem hringdi og hafði son hans upp á stöð sem hafði tapað í fjárhættuspili. Refsingin varð fréttamatur alla helstu fjölmiðla landsins.
Sveppi sagði söguna í nýjasta þætti hlaðvarpsins Beint í bílinn. Hann hafi fyrst haldið að um grín væri að ræða þegar lögreglumaður kynnti sig í símann. Svo hafi ekki reynst vera.
Lögreglan sagði honum þá að hún hefði son hans og þrjá vini uppi á lögreglustöð. Fyrir það að tapa í fjárhættuspili var sonur Sveppa bundin með teipi á höndum, fótum og fyrir munn, hann skilinn eftir fyrir utan heimili og dyrabjöllunni hringt.
Heimilisfólk kom svo til dyra en þá höfðu vinirnir látið sig hverfa og eftir lá sonur Sveppa bundinn við dyrnar.
@beintibilinn Tiktok dyraat 📞🚓 Beint í bílinn · 368. þáttur Allir þættir á beintibilinn.is #beintíbílinn #sveppi #péturjóhann #íslenskt #grín #storytime ♬ original sound - Beint í bílinn
Tiktok dyraat 📞🚓 Beint í bílinn · 368. þáttur Allir þættir á beintibilinn.is #beintíbílinn #sveppi #péturjóhann #íslenskt #grín #storytime
Fjallað var raunar um þetta uppátæki í upphafi mánaðar og annað þar sem unglingsdrengur var skilinn bundinn eftir í kjallara einbýlishúss. Í báðum tilfellum kom lögregla á vettvang og leysti drengina.
Sveppi, sem kom og sótti skömmustulega drengina á lögreglustöðina, telur að þetta sé sprottið af Tiktok eða svipuðum miðlum en í athugasemdum er víða bent á að börnin læri það sem fyrir þeim er haft.