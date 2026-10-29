Spesíur eru ómissandi með kaffibollanum á aðventunni.
Elenora Rós Georgesdóttir bakari deilir hér uppskrift að spesíum, einföldum og fljótlegum smákökum sem eru orðnar algjör Freyju-klassík. Uppskriftin á sér langa sögu í fjölskyldu hennar og Freyjudroparnir hafa alla tíð verið ómissandi hluti af henni.
„Mamma hefur alltaf gert þessa uppskrift og hún var í raun kveikjan að samstarfinu okkar, enda voru Freyju droparnir alltaf til í bakstursskúffunni á mínu heimili,“ segir Elenora.
Hún segir að nýjar umbúðir Freyjudropanna hafi verið kærkomið tilefni til að endurvekja þessa yndislegu uppskrift, enda hafi droparnir haldið sínum klassíska stíl.
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„Nú gera mágkona mín og mamma hennar líka alltaf spesíur, svo litlu frænkur mínar alast upp við þær á öllum heimilum fjölskyldunnar. Uppskriftin er alls staðar í fjölskyldunni,“ segir Elenora.
Kökurnar eru fullkomnar með kaffibollanum og ómissandi á jólaborðinu.
Um 30 kökur | Undirbúningur: 15 mín | Bakstur: 10–12 mín | Auðvelt.
Hráefni:
• 200 g smjör, við stofuhita
• 75 g flórsykur
• 250 g hveiti
• 1 poki af Freyju súkkulaðidropum
Aðferð:
1. Setjið smjör og flórsykur í hrærivélaskál og hnoðið vel saman.
2. Bætið hveitinu við og hnoðið þar til deigið er komið saman og orðið mjúkt og meðfærilegt.
3. Setjið deigið á borð og mótið í kúlu með höndunum.
4. Skiptið deiginu í fjóra jafna hluta og rúllið hvern hluta í jafna lengju.
5. Vefjið lengjurnar inn í sellófan eða bökunarpappír og kælið í að minnsta kosti klukkustund, eða yfir nótt.
6. Hitið ofninn í 180 °C með blæstri.
7. Skerið lengjurnar í jafnar sneiðar og raðið á bökunarplötu klædda bökunarpappír.
8. Bakið í 10–12 mínútur. Hægt er að baka tvær plötur í einu í flestum ofnum.
9. Takið kökurnar úr ofninum og setjið strax einn súkkulaðidropa ofan á hverja köku á meðan þær eru enn heitar. Ekki bíða með það, því hitinn frá kökunum hjálpar súkkulaðinu að festast.
10. Leyfið spesíunum að kólna alveg á plötunni þar til súkkulaðið hefur storknað.