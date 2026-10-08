Sluppu við herskyldu en fögnuðu of mikið Andri Broddason skrifar 8. október 2026 22:46 Leikmenn suður-kóreska landsliðsins þurftu að afsaka yfirgengileg fagnaðarlæti fyrir að sleppa frá herskyldu. Stringer/Getty Images Mikil fagnaðarlæti brutust út síðustu helgi þegar Suður-Kórea vann Asíuleikana í fótbolta. Fagnaðarlætin voru ekki einungis vegna sigurs heldur einnig því leikmenn losnuðu við herskyldu. 20 af þeim 23 leikmönnum liðsins fengu með sigrinum að sleppa við herskyldu í landinu fyrir mikinn árangur innan íþrótta. Liðið er aðallega skipað leikmönnum sem eru undir 23 ára og því mikill léttir fyrir þá að þurfa ekki að fara í herinn. Í Suður-Kóreu er skylda fyrir alla karlmenn að vera 18 til 21 mánuð í hernum áður en þeir verða 28 ára. Leikmenn sem fá gullverðlaun á annaðhvort Asíuleikunum eða Ólympíuleikunum þurfa ekki að fara í herinn heldur einungis sinna grunnþjálfun sem tekur nokkrar vikur. Leikmenn kóreska liðsins sögðu eftir leik að það væri mikilvægara fyrir þá að losna við herskylduna heldur en að vinna. Það féll ekki vel í kramið í heimalandinu og byrjaði umræða aftur innan landsins hvort að íþróttamenn eigi að fá undanþágu frá herskyldu. Þeir leikmenn sem fóru í viðtal eftir leik hafa nú formlega beðist afsökunar en fleiri stórir íþróttamenn hafa einnig losnað við herksyldu. Kylfingurinn Tom Kim losnaði við herskyldu eftir að hafa unnið Asíuleikana í golfi og Son Heung-min var einnig laus fyrir að vinna gull á Asíuleikunum í fótbolta. Það var þó dramatík yfir því þar sem tveir frægir fjölmiðlamenn í Suður-Kóreu gerðu grín að herskyldu Son. Það sem þeir vissu ekki var að kveikt var á míkrafóni hjá þeim og heyrði öll þjóðin gagnrýni þeirra. Til mótmæla sinnti Suður-Kórea ekki sínum skyldum í að tala við kóreska miðla meðan á mótinu stóð. Suður-Kórea Mest lesið Uppgjörið: Valur - Stjarnan 90-77 | 16 ára gutti stal senunni Körfubolti Leikmenn landsliðsins sekir um agabrot Fótbolti Jóhann Berg leggur skóna á hilluna Íslenski boltinn Enn hryggur tíu árum síðar: „Mun aldrei nokkurn tímann komast yfir þetta“ Enski boltinn Uppgjörið: Álftanes - Höttur 111-77 | Meistaraefnin fóru illa með Hött Körfubolti Wirtz sé búinn að missa trúna Enski boltinn Toppbaráttan í vetur: Vildi spá KR titlinum Körfubolti 16 ára hetja Vals: „Bara sofa vel og skólinn á morgun“ Körfubolti Bakgarðsáskorunin: Soðnar kartöflur besta nestið Sport Þekkir ekkert annað en pressu Körfubolti Fleiri fréttir Sluppu við herskyldu en fögnuðu of mikið Leikmenn landsliðsins sekir um agabrot Xhaka sekur um að falsa Covid-19 vottorð Haaland biðlar til stuðningsmanna að standa saman Ceferin ætlar sér að stýra UEFA áfram Jóhann Berg leggur skóna á hilluna Ber enn örið: „Eitur í æðum mér“ Wirtz sé búinn að missa trúna Varaforsetinn mildar afstöðu sína gagnvart Infantino Eins og óendurgoldin ást „Framkoman eins og við hverja aðra leikmuni“ Enn hryggur tíu árum síðar: „Mun aldrei nokkurn tímann komast yfir þetta“ Heimir þrefalt líklegri en Ísland til að fara á EM Guardiola verður viðstaddur fyrsta heimaleik Manchester City eftir dóminn Manchester City-goðsögn hættir við að hætta Býður sig fram á móti Infantino Tarik framlengir við Víking Leggur skóna á hilluna Andar léttar: Skilorðsbundið bann fyrir njósnirnar Ísland að beygja út af bakdyraleiðinni á EM? Upp um eitt sæti á heimslistanum Rekinn frá Tyrkjum Arteta framlengir við Arsenal Hafnaði Íslandi og er byrjaður með Bandaríkjunum Dregið á föstudag: Sjáðu mörk og fögnuð ungu strákanna okkar Lofsöng Sveindísi: „Tekið gríðarlegum framförum frá því í fyrra“ Kveðjubréf frá Kidda Steindórs Birkir heldur metinu og eignast aðra dóttur Messi var farinn að hágráta fyrir leik en kvaddi með stæl Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Sjá meira