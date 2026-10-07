Lífið

Simmi og Auddi mættust aftur á skjánum

Stefán Árni Pálsson skrifar
Þessir tveit mættust oft í þáttunum 70 mínútum.
Þessir tveit mættust oft í þáttunum 70 mínútum.

16-liða úrslitin halda áfram í Kviss og nú er komið að viðureign Hattar og Tindastólsmanna. Unnur Borgþórsdóttir og Sigmar Vilhjálmsson mæta fyrir hönd Hattar og þeir Auðunn Blöndal og Sverrir Bergmann fyrir hönd Tindastóls.

Keppnin var sannarlega æsispennandi og ekki í fyrsta sinn sem Simmi og Auddi keppa sín á milli í sjónvarpi en margir muna eftir þeim frá 70 mínútum árunum.

Úrslitin réðust á lokaspurningunni þegar spurt var um sögupersónu sem leit fyrst dagsins ljós árið 1934 í bók. Bækurnar áttu eftir að verða átta talsins. Árið 1968 kom út kvikmynd um persónuna sem nýtur enn vinsælda í dag.

Hér að neðan má sjá hvernig viðureignin fór.

Klippa: Simmi og Auddi mættust aftur á skjánum
Kviss Höttur Tindastóll


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