Breytti heiti Ontaríó-vatns í Ameríku-vatn

Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur undirritað tilskipun þess efnis að Ontaríó-vatn beri nú heitið Ameríku-vatn.
Í tilkynningu á Facebook-síðu Hvíta hússins segir að Trump hafi undirritað tilskipunina núna um klukkan hálf sex að íslenskum tíma. Með þessari tilskipun fylgir Trump eftir hótun sinni um að breyta heiti stöðuvatnsins.
Ontaríó-vatn liggur á milli New York-fylkis í Bandaríkjunum og Ontaríó-héraðinu í Kanada.
Tæp vika er liðin síðan tollasamkomulag Bandaríkjanna og Kanada fór út um þúfur. Samningaviðræður höfðu staðið yfir frá því í júlí þegar Trump hótaði að leggja fimmtíu prósenta toll á innfluttar kanadískar vörur.
Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, sleit viðræðunum og neitaði að skrifa undir samninginn þar sem að Bandaríkjamenn hefðu beðið um of mikið og boðið of lítið.
Þetta er ekki fyrsta nafnabreytingin sem forsetinn boðar en í byrjun kjörtímabilsins síns undirritaði hann tilskipun þess efnis að Mexíkóflói yrði að Ameríkuflóa. Stórfyrirtæki á við Google fylgdu tilskipuninni svo ef notendur Google Maps á Íslandi leita að Mexíkóflói birtist heitið Ameríkuflói í sviga þar fyrir aftan.
Þegar blaðamenn AP fréttveitunnar neituðu að nota nýja heitið í fréttaflutningi sínum var þeim meinaður aðgangur að sérstökum fundum með forsetanum.