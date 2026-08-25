Erlent

Yfir­maður CIA í Moskvu

Samúel Karl Ólason skrifar
C-17 Globemaster III á flugi yfir Kaliforníu.
C-17 Globemaster III á flugi yfir Kaliforníu. Flugher Bandaríkjanna

Bandarískri herþotu var í morgun lent á Vnukovo-flugvellinum í Moskvu. Um er að ræða Boeing C-17 Globemaster III sem notuð er til þungaflutninga. Talsmaður forseta Rússlands, sagðist ekki hafa neinar upplýsingar um flugvélina í morgun og að ekki stæði til að funda með bandarískum erindrekum. Flugferðin vakti því töluverða athygli og furðu.

Uppfært: Nú er komið í ljós að John Ratcliffe, yfirmaður Leyniþjónustu Bandaríkjanna (CIA) var um borð, samkvæmt heimildum CBS News. Hvern hann fór að hitta liggur ekki fyrir.

Blaðamaður Financial Times í Kænugarði hefur eftir heimildarmönnum sínum að ráðamenn í Bandaríkjunum hafi beðið Úkraínumenn um að gera ekki langdrægar árásir á Moskvu, Pétursborg og norðurhluta Rússlands í heild í dag.

Það samþykktu Úkraínumenn.

Dmitrí Peskóv, talsmaður Vladimírs Pútín, var spurður út í flugvélina í morgun og sagðist hann þá ekki hafa neinar upplýsingar um hana. Enn fremur sagði hann ekki standa til að ræða við bandaríska erindreka í vikunni, samkvæmt TASS fréttaveitunni, sem er í eigu rússneska ríkisins.

Talið var mögulegt að flugvélin hefði verið notuð til að flytja Jared Kushner, tengdason Donalds Trump, og Steve Witkoff, vin forsetans, sem hafa starfað sem sérstakir erindrekar hans. Þeir hafa áður farið til Rússlands á fund við ráðamenn þar.

Viðræður milli ríkjanna um Úkraínustríðið, sem þeir voru að reyna að finna lausn á, hafa ekki skilað árangri. Kushner og Witkoff ferðuðust síðast til Rússlands í janúar.

Samkvæmt frétt Reuters var flugvélinni flogið frá Riga í Lettlandi og var henni lent í Moskvu í morgun.

Fyrst hafði flugvélin þó verið í Andrews-herstöðinni nærri Washington DC en henni var flogið til Riga þann 23. ágúst. Andrews er heimaflugvöllur flugvéla forsetaembættisins.

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