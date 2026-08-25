Bandarískri herþotu var í morgun lent á Vnukovo-flugvellinum í Moskvu. Um er að ræða Boeing C-17 Globemaster III sem notuð er til þungaflutninga. Talsmaður forseta Rússlands, sagðist ekki hafa neinar upplýsingar um flugvélina í morgun og að ekki stæði til að funda með bandarískum erindrekum. Flugferðin vakti því töluverða athygli og furðu.
Uppfært: Nú er komið í ljós að John Ratcliffe, yfirmaður Leyniþjónustu Bandaríkjanna (CIA) var um borð, samkvæmt heimildum CBS News. Hvern hann fór að hitta liggur ekki fyrir.
Blaðamaður Financial Times í Kænugarði hefur eftir heimildarmönnum sínum að ráðamenn í Bandaríkjunum hafi beðið Úkraínumenn um að gera ekki langdrægar árásir á Moskvu, Pétursborg og norðurhluta Rússlands í heild í dag.
Það samþykktu Úkraínumenn.
Scoop @FT: Trump administration officials last week requested that Kyiv not strike Moscow, St Petersburg and nothern regions of Russia with its long range missiles and drones on Monday, Tuesday and Wednesday when the US would send a plane carrying a senior-level official to the…— Christopher Miller (@ChristopherJM) August 25, 2026
Scoop @FT: Trump administration officials last week requested that Kyiv not strike Moscow, St Petersburg and nothern regions of Russia with its long range missiles and drones on Monday, Tuesday and Wednesday when the US would send a plane carrying a senior-level official to the…
Dmitrí Peskóv, talsmaður Vladimírs Pútín, var spurður út í flugvélina í morgun og sagðist hann þá ekki hafa neinar upplýsingar um hana. Enn fremur sagði hann ekki standa til að ræða við bandaríska erindreka í vikunni, samkvæmt TASS fréttaveitunni, sem er í eigu rússneska ríkisins.
Talið var mögulegt að flugvélin hefði verið notuð til að flytja Jared Kushner, tengdason Donalds Trump, og Steve Witkoff, vin forsetans, sem hafa starfað sem sérstakir erindrekar hans. Þeir hafa áður farið til Rússlands á fund við ráðamenn þar.
Viðræður milli ríkjanna um Úkraínustríðið, sem þeir voru að reyna að finna lausn á, hafa ekki skilað árangri. Kushner og Witkoff ferðuðust síðast til Rússlands í janúar.
Samkvæmt frétt Reuters var flugvélinni flogið frá Riga í Lettlandi og var henni lent í Moskvu í morgun.
🇺🇸🇷🇺✈️ A video shows a US Air Force C-17 Globemaster III (07-7181) arriving at Vnukovo International Airport near Moscow from Riga this morning. 📍 POV Geolocation: 55.60857, 37.33291@GeoConfirmed @FaytuksNetwork @UAControlMap1/2 pic.twitter.com/e0ey8FY7G5— Zaryon OSINT (@zarGEOINT) August 25, 2026
🇺🇸🇷🇺✈️ A video shows a US Air Force C-17 Globemaster III (07-7181) arriving at Vnukovo International Airport near Moscow from Riga this morning. 📍 POV Geolocation: 55.60857, 37.33291@GeoConfirmed @FaytuksNetwork @UAControlMap1/2 pic.twitter.com/e0ey8FY7G5
Fyrst hafði flugvélin þó verið í Andrews-herstöðinni nærri Washington DC en henni var flogið til Riga þann 23. ágúst. Andrews er heimaflugvöllur flugvéla forsetaembættisins.