FH vann góðan 2-0 sigur þegar liðið sótti kýpverska meistaraliðið Apollon heim í fyrstu umferð undankeppni Evrópubikarsins í fótbolta kvenna í dag. Leikurinn var sögulegur þar sem þetta var í fyrsta skipti sem kvennalið félagsins í fótbolta leikur í Evrópukeppni.
FH-liðið mætti grimmara til leiks í frumraun sinni í Evrópukeppni og það var því sanngjarnt þegar Helena Errington kom gestunum yfir eftir rúmlega hálftíma leik.
Ingibjörg Magnúsdóttir var arkitektinn að því marki en hún lék á varnarmann Apollon við vítateigshornið og lagði svo boltann út á Helenu sem skoraði með hnitmiðuðu skoti.
FH-ingar létu svo kné fylgja kviði og Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir tvöfaldaði forystu liðsins undir lok fyrri hálfleik með góðu skoti beint úr aukaspyrnu af um það bil 25 metra færi.
Kýpverska liðið kom sterkt inn í seinni hálfleikinn og Natasha Hudson var aðgangshörð upp við mark FH. Natasha átti skot í þverslána en FH náði að halda marki sínu hreinu sem er mikilvægt.
Ásdís Karen Halldórsdóttir og Nia Raisa Christopher komust næst því að bæta þriðja marki FH við í seinni hálfleik en niðurstaðan varð 2-0 sigur Hafnarfjarðarliðsins.
Leikurinn í dag var fyrri viðureign liðanna í fyrstu umferð undankeppninnar en FH tekur á móti Apollon í Kaplakrika miðvikudaginn 2. september. FH fer með gott veganesti í þann leik.
Mörkin tvö og vinnusemi leikmanna FH glöddu augað mest í þessum leik. FH-ingar lögðu líkama og sál í þetta verkefni og uppskáru eins og þær sáðu. Svo er bara að klára málið með stæl í seinni leiknum.
Aldís Guðlaugsdóttir greip vel inní í marki FH þegar á þurfti að halda. Jónína Linnet sýndi nokkrum sinnum frábæra tilburði í varnarleik sínum og kom í veg fyrir að leikmenn Apollon kæmust í góð færi.
Andrea Rán og Helena voru öflugar inni á miðsvæðinu og skoruðu mörkin sem skiluðu þessum sigri. Ingibjörg Magnúsdóttir átti góða spretti á kantinum og gerði vel þegar hún lagði upp mark Helenu.
Ásdís Karen hélt svo boltanum vel í fremstu víglínu og skapaði hættulegar stöður bæði fyrir sjálfa sig sem og samherja sína.
Varamennirnir sem komu inná héldu svo uppi góðu orkustigi í leik FH-liðsins. Þá sérstaklega Nia Raisa Christopher sem var nálægt því að koma boltanum í netið.
Dómarar leiksins, þær Jelena Medjedović, Ivana Jovanovic, Andrea Marinković og Marina Živković, höfðu góð tök á þessum leik og serbneska dómarateymið fær sjö í einkunn fyrir störf sín.
Það er greinilega ekki mikill áhugi á kvennaknattspyrnu í Kýpur þar sem einkar tómlegt var um að litast í stúkunni á Stelios Kyriakides-leikvangnum í dag. Ég er þess fullviss að það verði allt annað uppi á teningnum í Kaplakrika í næstu viku en FH-liðið hefur fengið góðan stuðning síðustu tímabil og í sumar.