Eftir gleðina sem fylgdi Evrópuævintýri síðustu leiktíðar ætla Blikakonur sér aftur að gera góða hluti í Evrópubikarnum í ár. Þær mæta Csíkszereda frá Rúmeníu á Kópavogsvelli klukkan 17:30 í dag.
Breiðablik og FH spila í Evrópubikarnum í dag, í fyrri umferð undankeppninnar, og eru leikir beggja liða sýndir á Sýn Sport Ísland. FH spilar á útivelli við Apollon Ladies klukkan 15 en Breiðablik á heimavelli við Csíkszereda klukkan 17:30.
Eftir tapið sára í vítakeppni gegn Aktobe frá Kasakstan í undankeppni Meistaradeildarinnar í byrjun mánaðarins, og sigur gegn Dinamo Minsk frá Hvíta-Rússlandi í kjölfarið, spilar Breiðablik nú í undankeppni næstbestu Evrópukeppninnar. Andstæðingur dagsins er að mörgu leyti óskrifað blað en um er að ræða tveggja leikja einvígi sem lýkur í Rúmeníu eftir viku.
„Ég einfaldlega átta mig ekki á getustiginu en ég held að það sé lykilatriði fyrir okkur að ná í góð úrslit sérstaklega hérna heima. Það getur verið erfitt að spila útileiki á móti svona liðum,“ segir Agla María sem þrátt fyrir langan feril með félagsliði og landsliði hefur ekki glímt við rúmenska mótherja:
„Nei, við vorum einmitt að ræða þetta og það er engin okkar sem man eftir að hafa spilað við rúmenska landsliðið. Og fæstar í hópnum, ef einhver, hafa svo mikið sem komið til Rúmeníu. Við rennum því frekar blint í sjóinn.“
Þó að tapið gegn Aktobe svíði þá hefur Breiðablik átt gott tímabil til þessa, miðað við þær gríðarlegu breytingar sem urðu á liðinu eftir síðustu leiktíð. Í Bestu mörkunum síðasta föstudag var hins vegar bent á að liðið ætti mikið inni hvað varðar föst leikatriði, eftir aðeins þrjú mörk úr 113 hornspyrnum í sumar.
„Við eigum að gera mikið betur í þessu og vitum það manna best. Þetta er ekki bara að koma upp núna. Við vitum þetta og höfum farið yfir þetta, og vonandi fer þetta að detta,“ segir Agla María.
„Við höfum í gegnum tíðina skorað heilmikið úr föstum leikatriðum. Það hefur munað litlu í einhver skipti hjá okkur í sumar en við þurfum aðeins að skerpa á hlaupum og hvernig við stillum þessu upp. Við höfum verið að gera það og þurfum að gera enn betur. Við eigum klárlega inni þarna.“
Á síðasta tímabili náði Breiðablik meðal annars að slá út dönsku meistarana í Fortuna Hjörring og komast í 8-liða úrslit Evrópubikarsins, þar sem liðið féll út gegn Häcken frá Svíþjóð sem endaði á að vinna keppnina.
„Þetta er ótrúlega skemmtilegt og Evrópuverkefnin í fyrra voru ótrúlega skemmtileg enda gekk mjög vel hjá okkur.
Það er ótrúlega gaman að geta tekið þátt í þessari B-deild, sem Evrópubikarinn er, og bera sig saman við lið úr öðrum deildum frá löndum sem minni líkur voru á að mæta í gamla fyrirkomulaginu,“ segir Agla María.