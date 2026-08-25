Í nýjustu könnun Maskínu í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið dregur saman milli fylkinga en fulltrúar já og nei-hreyfinga sammælast um það í Pallborði að það verði mjótt á munum. Forsætisráðherra sagði ómögulegt að segja til um það hvernig niðurstaðan verði á laugardag en ríkisstjórnin muni virða hana hvernig sem fari.
Þriðja Pallborð fréttastofu Vísis og Sýnar í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu fór fram í dag en þar mættu þau Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Jónas Hagan Guðmundsson, fjárfestir og einn stofnenda Já, til að sjá sem fulltrúar já-ara en Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins og Hilmar Veigar Pétursson, forstjóri Fenris Creations, áður CCP, mættu fyrir hönd nei-ara.
Niðurstöður nýrrar könnunar Maskínu voru frumsýndar í upphafi Pallborðsins en samkvæmt henni hyggjast 51,3 prósent þeirra sem taka afstöðu segja já en 48,7 prósent segja nei. Í síðustu könnun Maskínu var bilið meira en þrátt fyrir að breytingar séu innan skekkjumarka er hlutfall þeirra sem hyggjast segja nei að aukast.
Hér fyrir neðan mun upptaka af Pallborðinu birtast eftir skamma stund.
„Þetta er hnífjafnt og það er ómögulegt að ráða í það hvernig þetta fer á laugardaginn,“ sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra í Pallborðinu. Hún hafði einnig orð á því að það væri einmitt meðal annars vegna þessa sem ákvörðunin hafi verið „sett í fangið á þjóðinni“.
Hún bindi vonir við að fólk mæti á kjörstað enda hafi það gríðarlega mikil áhrif á niðurstöður atkvæðagreiðslunnar en hver svo sem niðurstaðan verði muni hún virða hana og vinna með hana.
Því næst tók Jónas Hagan Guðmundsson, fjárfestir og einn stofnenda Já til að sjá, til máls en hann sagði gott að sjá að forskotið væri enn já-urum í vil þrátt fyrir að vera minna en áður.
Sagan sýni þó að kosningar sem þessar geti oft spilast út á annan hátt en kannanir sýni, svo sem í þjóðaratkvæðagreiðslum í Noregi og Svíþjóð. Það verði alltaf ansi mjótt á munum. Hilmar Veigar Pétursson, forstjóri Fenris Creations, áður CCP, gat sammælst Jónasi hvað það varðar.
Hins vegar þætti honum að það sjái ekki fyrir endann á rifrildi hreyfinganna að lokinni þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta sé spurning um „fólk sem vill ekki fara í ferðalag og svo fólk sem vill kíkja í pakkann“ en það verði alltaf „voða óskýrt“ sama hvernig fari á laugardaginn.
„Augljóslega hvorn veginn sem þetta fer í þessu ferðalagi þá held ég að við verðum að þræta um þetta allan tímann,“ sagði hann og ítrekaði að ef munurinn verði ekki gríðarlegur já-urum í vil muni nei-arar halda áfram að berjast fyrir sínu.
Fyrstu viðbrögð Guðrúnar Hafsteinsdóttur formanns Sjálfstæðisflokksins voru svipuð og hinna en hún sagði niðurstöður könnunarinnar „í anda þess sem við höfum séð, þær hafa allar sýnt voða lítinn mun.“
Hún nefndi því næst sem dæmi að hér á árum áður hafi kannanir fram að atkvæðagreiðslu tengt Icesave sýnt niðurstöður öfugt við það sem svo kom upp úr kjörkössunum. Hún sagðist svo vera mjög vongóð fyrir niðurstöðum laugardagsins.
Ný könnun Gallup sem gerð er fyrir Áfram Ísland-hreyfinguna leiðir í ljós að kjósendur skiptast í tvær jafnar fylkingar þegar spurt er um afstöðu þeirra í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Átta prósent segjast óákveðin en 46 prósent eru síðan á sitt hvorri hliðinni, já og nei.
Miðað við nýjustu kannanir bendir allt til þess að þátttakan sjálf muni skipta mestu máli í komandi þjóðaratkvæðagreiðslum að mati prófessors í stjórnmálafræði. Yngra fólk hallist meira að já-inu en sé sömuleiðis talið ólíklegra til að mæta á kjörstað.
Ekki er marktæktur munur á jáurum og neiurum samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup sem gefinn var út nú í dag. Ögn fleiri eru hlynnt áframhaldandi viðræðum en munurinn er tölfræðilega minniháttar.
Forskot Já-hliðarinnar í þjóðaratkvæðagreiðslunni um aðildarviðræður við Evrópusambandið mælist 4,4 prósentustig í nýrri könnun Maskínu. Það mældist 6,2 prósentustig í júní. Breytingin er þó innan skekkjumarka.