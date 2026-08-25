Ný könnun: Dregur saman milli fylkinga

Enn dregur saman milli fylkinga í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Samkvæmt nýrri könnun Maskínu hyggjast 51,3 prósent þeirra sem taka afstöðu segja já en 48,7 prósent segja nei.
Í síðustu könnunum Maskínu hefur meirihluti verið fyrir aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Bilið er hins vegar að minnka og þrátt fyrir að breytingar séu innan skekkjumarka er hlutfall þeirra sem hyggjast segja nei að aukast.
Í síðustu könnun sem var birt 13. ágúst mældist Já-hliðin með 52,2 prósent en Nei-hliðin með 47,8 prósent. Í könnun sem gerð var í lok júlí mældist Já-hliðin með 53 prósent og Nei-hliðin með 47.
Í könnun Maskínu sem varð gerð í júní mældist Já-hliðin með 53,1 prósent en Nei-hliðin með 46,9 prósent.
Nýja könnunin fór fram dagana 21. til 25. ágúst og líkt og áður segir hyggjast nú 51,3 prósent segja já en 48,7 prósent segja nei. Munurinn á milli fylkinga mælist nú 2,6 prósent en var 6,2 prósent í júní.