Íslensk umhverfis- og dýravelferðarsamtök segja markaðsbrest fyrir sölu hvalkjöts undirstrika tilgangsleysi veiðanna. Í yfirlýsingu kalla samtökin eftir því að stjórnvöld axli ábyrgð og stöðvi veiðarnar.
„Ekkert dýr á að þurfa að há langdregið dauðastríð. Ekkert dýr á að þurfa að deyja í tilgangsleysi,“ segir í áskorun þeirra.
Undir yfirlýsinguna skrifa þau Valgerður Árnadóttir formaður Hvalavina, Árni Finnsson formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands, Þorgerður M. Þorbjarnardóttir formaður Landverndar, Laura Sólveig Lefort Scheefer forseti Ungra umhverfissinna, Rósa Líf Darradóttir formaður Samtaka um dýravelferð á Íslandi, Aldís Amah Hamilton formaður Samtaka grænkera á Íslandi og Linda Karen Gunnarsdóttir formaður Dýraverndarsambands Íslands
Þar er einnig bent á að fjöldi umhverfis- og dýravelferðarsamtaka hafi ítrekað kallað eftir banni við hvalveiðum. Í apríl hafi atvinnuvegaráðherra verið sent bréf þar sem bent var á lagalegar skuldbindingar Íslands, skort á fullnægjandi eftirliti og nauðsyn þess að stöðva veiðarnar. Þann 30. júní hafi síðan send formleg krafa um tafarlausa stöðvun hvalveiða.
„Nú hefur 51 langreyður verið drepin á yfirstandandi vertíð. Hvalur hf. hefur hætt sölu til Japans og er með birgðir af hvalkjöti fyrri ára enn í frystigeymslum. Erfitt er að hugsa sér nöturlegri birtingarmynd tilgangsleysis þessara veiða en að stórhveli séu iðulega látin líða langvarandi og kvalafullan dauðdaga á sama tíma og kjötið safnast nú upp í frystigeymslum vegna skorts á kaupendum,“ segir í yfirlýsingunni.
Þar er einnig bent á að eftirlitsskýrslur MAST bendi til þess að 10 af 24 langreyðum sem höfðu verið veiddar 24. júlí hafi háð langdregin dauðastríð.
„Nokkur dýr voru skotin oftar en einu sinni áður en þau dóu og tvö dýr háðu dauðastríð í yfir 30 mínútur,“ segir og að eitt alvarlegasta atvikið hafi verið 22. júní þegar langreyður var skotin fjórum sinnum á 31 mínútu.
„Gögn MAST sýna að fyrsta skotið hæfði skilgreint marksvæði og sprengjan sprakk. Dýrið sökk og var talið dautt. Sex mínútum síðar kom það hins vegar aftur upp, synti og blés. Það var á lífi og með meðvitund. Þrjú skot til viðbótar þurfti áður en dýrið sýndi loks engin lífsmörk. Það tók 31 mínútu að drepa dýrið þrátt fyrir að aðstæður hefðu verið eins og best var á kosið,“ segir í yfirlýsingu Hvalavina.
Samtökin segja MAST meta tilvikið þannig að skipverjar hefðu gert allt sem í þeirra valdi stóð til að aflífa hvalinn eins hratt og unnt var. Stofnunin lýsi 31 mínútna dauðastríðinu sem „mjög óheppilegu“ en telur engu að síður að unnið hafi verið samkvæmt reglugerð um veiðar á langreyðum og lögum um velferð dýra.
Hvalavinir segja þessa niðurstöðu kalla á svör stjórnvalda og að lög sem eigi að verja dýr gegn óþarfa kvölum verði þýðingarlítil „ef langdregið og kvalafullt dauðastríð uppfyllir þau, svo lengi sem allir fylgja verklagi“.
Þá segja samtökin enga þörf á að drepa stórhvali til að framleiða járnbætiefni en Hvalur hf. tilkynnti í vikunni að þau telji fullreynt að selja langreyðarkjöt á Japansmarkaði og segir nú að unnið verði járnbætiefni úr hvalkjötinu.
Sýslumaðurinn á Vesturlandi kyrrsetti í dag, að kröfu Hvals hf., skipið Bandero. Hvalur hf. telur sig eiga skaðabótakröfu á hendur eiganda skipsins og verður það kyrrsett til tryggingar fullnustu kröfunnar.
Bandero, skip Paul Watson-samtakanna, var dregið úr höfn í gærkvöldi og til Akraness. Gísli Jóhann Hallsson, yfirhafnsögumaður hjá Faxaflóahöfnum, sagði við mbl.is í gærkvöldi að búa ætti til pláss við höfnina. Um rekstrarlega ákvörðun hafi verið að ræða.
„Heimferða- og fylgdardeild ríkislögreglustjóra vinnur nú að undirbúningi brottvísunar. Brottvísanir geta verið misflóknar eftir aðstæðum og ríkisfangi og má búast við að framkvæmdin geti tekið allt frá nokkrum dögum til nokkurra vikna.“