Í dag kjósa Reykvíkingar nýja borgarstjórn til næstu fjögurra ára. Við í Viðreisn höfum lagt áherslu á að breyta þurfi forgangsröðuninni í borginni. Við viljum setja minni peninga í kerfið og meiri peninga út í hverfin og í fólkið. Við viljum meira frjálslyndi við stjórn borgarinnar þegar kemur að samgöngum, húsnæðisuppbyggingu og því hvernig fólk kýs að lifa sínu lífi. Við höfum verið gagnrýnin í þessari kosningabaráttu og sagt satt um hverju við teljum að þurfi að breyta.
Einfaldara stjórnkerfi og innviðaátak
Við viljum byrja á því að einfalda stjórnkerfið hjá borginni með það að markmiði að Reykjavík njóti stærðarhagkvæmni í rekstri og þjónustu sem langstærsta sveitarfélagið á landinu. Svo er ekki í dag. Við viljum lækka kostnað við stjórnsýslu borgarinnar um a.m.k. milljarð á ári og koma þeim peningum hraðar út í hverfin. Næsta borgarstjórn þarf að fara í innviðaátak í hverfunum, t.d. þegar kemur að leik- og grunnskólum, íþróttamannvirkjum og því að laga brotnar gangstéttir. Við viljum útbúa mælaborð framkvæmda svo ljóst sé hvaða framkvæmdir eru hvar í röðinni. Við viljum setja stjórn yfir eignasafn borgarinnar og búa til skýrleika í ábyrgð á viðhaldi bygginga. Svo er ekki í dag.
Kennarar fái að kenna
Reykjavík er stærsti vinnustaður kennara á landinu og kennarar eru lykilfólk í því að borgin verði leiðandi í skólamálum. Til að svo verði þurfa kennarar meiri stuðning inn í skólana. Þeir þurfa líka að fá að vera kennarar en ekki sérfræðingar í myglu, túlkar eða sálfræðingar. Svo er ekki í dag.
Samgöngusáttmálinn er fyrir næstu kynslóð
Reykjavík á að vera borg sem næsta kynslóð velur að búa í og elskar að búa í. Til þess að svo megi vera verðum við að halda áfram með Samgöngusáttmálann sem er stærsta framkvæmd frá upphafi Reykjavíkur fyrir bíla, almenningssamgöngur og hjólastíga. Hik varðandi Samgöngusáttmálann þýðir áfram kyrrstaða og bið í samgöngumálum í borg sem er að kafna úr umferð.
Ný kynslóð með uppbrettar ermar
Á lista Viðreisnar er öflugur hópur Reykvíkinga sem hefur rekið sig á borgarkerfið með einum eða öðrum hætti. Foreldrar barna sem bíða eftir plássi og þjónustu. Fólk sem hefur stofnað og rekið fyrirtæki og lent í biðsal borgarinnar eftir leyfum, úttektum og svörum. Kona sem hefur unnið á öllum skólastigum og vill, eins og við öll, að Reykjavík taki aftur í forystu í skólamálum. Maður sem hefur verið bæjarstjóri í tveimur sveitarfélögum og ráðgjafi í 59 sveitarfélögum.
Við erum ný kynslóð sem ætlum að bretta upp ermarnar fyrir borgarbúa. Við tökum það alvarlega að bjóða okkur fram til þess að forgangsraða og fara vel með sameiginlega sjóði borgarbúa. Við viljum tryggja vinnufrið og festu í Ráðhúsinu næstu fjögur árin. Það gerist með sterkum samstíga meirihluta sem setur verkefnin í forgang en er ekki upptekinn í stólaleikjum. Við bjóðum okkur fram til þess að taka ábyrgð og bera ábyrgð á því sem gerist á næsta kjörtímabili í Reykjavíkurborg.
Snúum við forgangsröðinni. Snúum við fókusnum. Snúum við Reykjavík. X-C.
Höfundur er oddviti Viðreisnar í Reykjavík.
