Veljum að gera betur

Á morgun göngum við til kosninga í Rangárþingi ytra.
Kjördagur er sérstakur dagur. Þá stöldrum við við og spyrjum okkur ekki aðeins hvernig staðan er í dag, heldur líka hvert við viljum stefna. Við kjósum ekki bara fólk til verka næstu fjögur árin. Við veljum líka áherslur, viðhorf og þá framtíðarsýn sem við viljum að leiði sveitarfélagið áfram.
Ég trúi því af heilum hug að framtíð Rangárþings ytra sé björt.
Við búum í öflugu sveitarfélagi með sterkan grunn. Hér býr dugmikið fólk, hér eru fjölbreytt tækifæri og hér er samfélag sem á skilið að vaxa og dafna af enn meiri krafti. Það er einmitt þess vegna sem við á D-listanum höfum talað af slíkri sannfæringu í þessari kosningabaráttu. Ekki vegna þess að við sjáum glasið hálf tómt. Heldur þvert á móti. Vegna þess að við sjáum hversu miklu við getum áorkað ef við nýtum tækifærin betur, forgangsröðum skýrar og vinnum af meiri festu.
Við viljum sveitarfélag sem horfir lengra fram á veginn. Sveitarfélag sem grípur tækifærin í atvinnuuppbyggingu og fjárfestingu, en gleymir aldrei því sem skiptir fólk mestu máli í daglegu lífi. Sveitarfélag sem styrkir innviði, bætir þjónustu, léttir undir með fjölskyldum og stendur vörð um hagsmuni þeirra sem mest þurfa á stuðningi að halda. Sveitarfélag sem fer vel með fé íbúanna, sýnir ábyrgð í rekstri og skapar um leið svigrúm til framfara.
Við teljum að það fari saman að vera stórhuga og ábyrg. Að vera metnaðarfull og hagsýn. Að hafa trú á framtíðinni og taka um leið skynsamlegar ákvarðanir fyrir daginn í dag. Það er sú nálgun sem við bjóðum fram.
Kosningar snúast á endanum um traust. Um það hverjum fólk treystir til að leiða, forgangsraða og fylgja málum eftir. Við höfum lagt okkur fram um að sýna í þessari kosningabaráttu að við höfum bæði skýra sýn og raunverulegan vilja til að koma hlutum í verk.
Nú er ákvörðunin í höndum kjósenda.
Ég vil því hvetja alla íbúa Rangárþings ytra til að nýta kosningarétt sinn á morgun. Hvert atkvæði skiptir máli. Hver rödd skiptir máli. Og saman getum við valið þá leið sem grípur tækifærin og gefur sveitarfélaginu okkar mestan kraft til framtíðar.
Við á D-listanum erum tilbúin að gera betur. Við vonum að þú sért það líka.
Setjum X við D.
Höfundur er oddviti D-listans í Rangárþingi ytra.
