Skoðun

Kosningalimran 2026

Freyr Snorrason og Arnar Ingi Ingason skrifa

Pétur er pottþéttur fýr,

þrátt fyrir að vera nýr.

Hann kjósum til þess

að hann skapi sér sess

og sýni hvað í honum býr.

Hildur hún kvartar og kveinar:

„Við þurfum fleiri akgreinar!“

Hún leitar í Björg,

því þau eru ekki mörg

sem vilja sjá Ara og Einar.

En Samfylking skal á þig skora

að skrafa ei meir heldur þora.

Við erum til taks

í að framkvæma strax,

þá vill í Reykjavík vora.

Höfundar eru lýðræðisjafnaðarmenn. Arnar er tónlistarmaður í 12. sæti á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík og Freyr er borgarfræðingur.

