Dagur óbærilegrar spennu

Kolbrún Áslaug Baldursdóttir skrifar

Í dag hafa kjósendur síðasta orðið um hver sitja við stjórnvölin í sveitarstjórnum landsins næstu fjögur árin. Eins og gengur verður þetta dagur sigra og ósigra og á eftir að verða mörgum minnisstæður.

Ríflega þrjú þúsund frambjóðendur á landinu öllu, þar af rúmlega fimm hundruð í Reykjavík, hafa ásamt miklum fjölda fólks barist fyrir sínum málum undanfarnar vikur. Spenna og jafnvel kvíði frambjóðenda í fremstu röðum nær hámarki þegar úrslitastundin nálgast.

Mínúturnar þegar tíminn stendur kyrr

Ég man hvernig tíminn stóð kyrr síðustu mínúturnar fyrir birtingu fyrstu talna, þegar ég leiddi Flokk fólksins í borgarstjórnarkosningum 2018 og 2022. Okkur oddvitunum var stillt upp í myndveri RÚV þar sem myndavélar biðu þess að grípa svipbrigði okkar þegar fyrstu tölurnar birtust. Kannanirnar sem ýmist sýndu mig inni eða úti reyndu á taugakerfið. Engin leið var að vita hvernig kvöldinu lyki.

Spennan var slík á lokasekúndunum að mér fannst ég hreinlega yfirgefa líkamann, sem er þekkt viðbragð taugakerfisins við gríðarlegu álagi. Þarna var ég en samt ekki, en að lokum tók við léttir og gleði.

Kæru frambjóðendur

Ég ber ómælda virðingu fyrir þeim sem skella sér í framboð. Það krefst dugnaðar, kjarks, áræðni og þolinmæði. Framboð snýst ekki bara um átök milli framboða. Það eflir samhug og samkennd og svalar þörf okkar til að bæta samfélag okkar öllum til heilla. Þess vegna er hvert framboð, hvernig sem það endar, stórkostlegt framlag til samfélagsins og lýðræðisins.

Ég er auðvitað ekki hlutlaus þegar kemur að úrslitum dagsins í dag en hugur minn er hjá öllum frambjóðendum. Hver sem niðurstaðan verður hefur barátta ykkar aldrei verið til einskis.

Að lokum vil skora ég á alla að nýta kosningarétt sinn. Nú er valdið í ykkar höndum.

Höfundur er þingkona Flokks fólksins.

