Laugardaginn 16. maí gefst Kópavogsbúum tækifæri til að ákveða í hvaða átt bærinn þeirra mun stefna. Það er dagurinn þegar rödd hvers og eins skiptir máli – þegar við höfum bein áhrif á það hvernig sveitarfélagi við búum í og setjum stefnuna á hvernig umhorfs verður fyrir börn okkar í framtíðinni.
Undanfarna daga og vikur hafa frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins gengið hús úr húsi, tekið þátt í hinum ýmsu viðburðum, átt samtöl við kjósendur á fundum, á götum úti og símleiðis. Í þeim samtölum höfum við fundið meðbyr og mikill meirihluti þeirra sem við höfum mætt á förnum vegi lætur í ljósi ánægju með hvernig haldið hefur verið á málum í bænum á þessu kjörtímabili. Þótt við séum stolt af okkar verkum þá hafa hinir jákvæðu straumar komið okkur þægilega á óvart.
Ástæðu þess gæti meðal annars verið að finna í því að á undangengnu kjörtímabili hefur forgangsröðunin verið skýr, íbúar á öllum aldri og grunnþjónusta eru sett í fyrsta sæti. Við höfum staðið vörð um góðan rekstur, lækkað skuldir og fasteignaskatta á einstaklinga og fyrirtæki og tryggt að leikskólapláss bíði að fæðingarorlofi loknu. Það munar um minna.
Fólk sér uppbygginguna eiga sér stað, börn komast inn á leikskóla, götur eru sópaðar, ruslið er sótt og snjórinn mokaður.
Við frambjóðendurnir komumst ekki að því fyrr en talið er upp úr kjörkössunum hver uppskeran verður. Það eru hins vegar ekki aðeins frambjóðendur sem uppskera það sem þeir sá, hið sama gildir líka um kjósendur.
Fyrir íbúa Kópavogs er valið skýrt og nægir þeim að bera stöðuna í Kópavogi saman við ástandið hjá nágrönnunum í Reykjavík, hvar fjárhagsstaðan leyfir ekki að lækka álögur, skuldir fara vaxandi, börn fá leikskólapláss við tveggja ára aldur og viðbrögð við fannfergi eru uppfærsla handbóka. Í ljósi þess er allrar athygli vert að fylgjast með virkri þátttöku forsætisráðherra í kosningabaráttunni, undir slagorðum um breytta Samfylkingu og að létta daglegt líf.
Sjálfstæðisflokkurinn hefur sýnt og sannað að honum er treystandi fyrir verkefninu. Við höfum hlustað á raddir bæjarbúa um leið og við vörðum veginn áfram með hagsmuni allra bæjarbúa í forgrunni. Hvert atkvæði greitt Sjálfstæðisflokknum er atkvæði greitt áframhaldandi sókn og uppbyggingu. Við viljum halda áfram á þessari braut og þurfum til þess þinn stuðning í kjörklefanum, Kópavogi og íbúum öllum til heilla.
Höfundur er bæjarstjóri Kópavogs og oddviti Sjálfstæðisflokksins.
Ásdís Kristjánsdóttir skrifar
