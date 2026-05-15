Ég er og hef alltaf verið stoltur Breiðhyltingur. Það endurspeglast kannski best í því að ég hef búið þar nánast allt mitt líf. Mér finnst Breiðholtslaug langbesta sundlaug landsins, flest störf sem ég hef unnið hafa verið í hverfinu og ég hélt meira að segja brúðkaupsveisluna mína þar. Sögusviðið í Orra óstöðvandi bókunum mínum er síðan að sjálfsögðu í Breiðholtinu þar sem Orri og Magga Messi búa, stunda skóla og íþróttir.
Að alast upp í Breiðholtinu á 9. áratugnum voru algjör forréttindi og þrátt fyrir að fatatískan frá þeim tíma hafi kannski ekki elst vel, þá gera minningarnar um barnæskuna það. Það sem einkenndi uppvöxtinn í þessu unga og ört vaxandi hverfi var ævintýraleg samblanda af frelsi, öryggi og leikgleði. Á þessum árum var heldur betur líflegt samfélag uppátækjasamra krakka sem nutu sín í stórum opnum svæðum í öruggri fjarlægð frá bílaumferð.
Sæluminningar mínar sem barn í þessu yndislega hverfi fengu hins vegar þungt raunveruleikahögg þegar ég flutti heim frá Frakklandi árið 2010 þar sem ég hafði verið í atvinnumennsku. Þá sá ég hvernig fallega hverfið mitt var að grotna niður. Til allrar hamingju voru borgarstjórnarkosningar handan við hornið og því kjörið tækifæri að vekja athygli á þessu ástandi. Ég hóaði í nokkra félaga mína úr hverfinu og á leifturhraða bjuggu við til Breiðholtsskýrsluna, þar sem við fórum út um allt Breiðholt, tókum myndir og tókum saman það sem betur mætti fara. Skýrsluna kynntum við síðan rækilega fyrir öllum framboðunum. Út frá þessu verkefni varð til skemmtilegur hópur sem bar nafnið Synir Breiðholts og brösuðum við ýmislegt með það að markmiði að efla hverfið okkar. Flestir minnast kannski þess þegar við skelltum okkur í vöðlur og gerðum heiðarlega tilraun til að hreinsa Andarpollinn.
Nú sextán árum síðar finnst mér aldeilis þurfa að minna aftur á Breiðholtið og í stað þess að endurvekja Syni Breiðholts og búa til nýja skýrslu, þá ákvað ég að taka sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Enda ýmislegt sem gekk á í hverfinu okkar á kjörtímabilinu sem bendir til þess að það þurfi Breiðhylting í Ráðhúsið og svo er nú margt sem betur má fara.
Það þarf að ráðast í algjöra heildarendurskoðun á Mjóddinni og tryggja það að krakkarnir okkar séu örugg þar. Það þarf að stórbæta þjónusta, eins og snjómokstur og götusópun í hverfinu og fara í löngu tímabærar úrbætur til að mæta uppsafnaðri innviðaskuld. Það þarf að tryggja hagsmuni íbúa við deiliskipulagsgerð í hverfinu, draga úr fyrirhugaðri þéttingu, vernda grænu svæðin og passa að það rísi ekki ný Gímöld í Mjóddinni. Það þarf að styðja miklu betur við íþróttafélögin í hverfinu, virkja öll börn til þátttöku í íþróttum eða tómstundum og veita skólunum í hverfinu viðeigandi stuðning, svo eitthvað sé nefnt.
Já það er sko af nógu að taka í Breiðholti og mikilvægt að byrja STRAX
Höfundur skipar áttunda sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík.
Bjarni Fritzson skrifar
Ásdís Kristjánsdóttir skrifar
Ingibjörg Þóra Haraldsdóttir skrifar
Viktor Orri Valgarðsson skrifar
Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns,Hans Alexander Margrétarson Hansen skrifar
Ingvar P. Guðbjörnsson skrifar
Halldóra Jóna Guðmundsdóttir skrifar
Geir Finnsson skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Meyvant Þórólfsson skrifar
Martha Árnadóttir skrifar
Þorsteinn Helgason skrifar
Grímur Sigurðarson skrifar
skrifar
Örn Karlsson skrifar
Alma Ýr Ingólfsdóttir skrifar
Ævar Orri Eðvaldsson skrifar
Hjördís Helga Seljan skrifar
Hjálmtýr Heiðdal skrifar
Svanfríður Guðrún Bergvinsdóttir skrifar
Unnar Sæmundsson skrifar
Bergur Þorri Benjamínsson,Þuríður Harpa Sigurðardóttir skrifar
Rúnar Freyr Gíslason skrifar
Rúnar Björn Herrera Þorkelsson skrifar
Telma Sif Reynisdóttir skrifar
Orri Björnsson skrifar
Guðmundur Claxton skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Anna Hildur Hildibrandsdóttir skrifar
Sindri S. Kristjánsson skrifar