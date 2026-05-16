Samfylkingin og annað félagshyggjufólk, er með skýra sýn á hvaða verkefni þurfi að ráðast í á næstu árum til að gera gott samfélag enn betra.
Meginmarkmiðið er einfalt. Einföldum daglegt líf fólks. Lífið er nægilega flókið og óþarfi að þjónusta sveitarfélagsins sé til þess að flækja hlutina enn meira.
Setjum skólamálin í forgang og styðjum við grunn-, leik og tónlistarskólana okkar. Hér verja börnin okkar sínum mótunarárum. Við þurfum að endurskoða leikskólamálin, gjöldin og skráningardagana. Hækkunin á leikskólagjöldum er einfaldlega barnaskattur og áhrif breytingana of dýru verði keypt. Við erum með frábæra leikskóla í Fjarðabyggð en breytingar meirihlutans í leikskólamálum hafa búið til óeiningu um málaflokkinn. Það þurfum við að laga.
Mikilvægi íþrótta- og tómstunda er ótvírætt og við þurfum að hækka frístundastyrkinn. Við þurfum líka að styðja við krakkana okkar sem ferðast langar leiðir til að taka þátt í mótum og keppa. Það er ólíðandi að við séum að sjá brottfall í íþróttum vegna þess að það kostar of mikið. Þetta er ein af okkar helstu forvörnum og við þurfum að líta á þetta sem fjárfestingu til framtíðar. Aukinn frístundastyrkur nýtist líka breiðari hóp barna, því það er einfaldlega þannig að ekki öll börn finna sig í íþróttum og geta nýtt styrkinn t.a.m. í námskeið og þátttöku í tómstundum þar sem engar keppnir eru. Þess vegna þurfum við bæði, aukinn frístundastyrk og ferðasjóð. Það þarf ekki að vera eitt fram yfir annað.
Setjum á laggirnar heimastjórnir, þar sem fólk í hverjum byggðarkjarna fær að taka beinan þátt í að móta ákvarðanir sem hafa áhrif á þeirra nærumhverfi. Við þurfum ekki að hræðast aukið lýðræði, þvert á móti er aukin samfélagsþáttaka einungis af hinu góðu. Fyrirheit flokka um að halda fleiri fundi í byggðarkjörnum að loknum kosningum eru góð en ekkert sem segir að þau loforð verði efnd. Með heimastjórnum tryggjum við að upplýsingagjöf til íbúa verði stöðug og að íbúar fái loksins eitthvað að segja um það sem er að gerast í þeirra bakgarði.
Tengjumst betur unga fólkinu okkar, gefum þeim tækifæri til að mennta sig í heimabyggð og ef þau kjósa að fara þá þurfum við að halda tengingunni til að tryggja að þegar þau ljúki námi að þau hugsi fyrst um Fjarðabyggð.
Hlúum betur að eldra fólkinu okkar. Eflum heimaþjónustu og stuðning í gegnum verkefnið Gott að Eldast í samstarfi við HSA, fjölgum dagdvalarrýmum og hentugu húsnæði fyrir eldra fólk, stöndum vörð um hjúkrunarrými og þjónustuíbúðir. Eldra fólk á að eiga val um hvar það býr.
Stöndum vörð um atvinnulífið, sköpum hér stefnu um ferðaþjónustu og grundvöll fyrir fjölbreyttari störfum. Þrýstum á vegabætur á suðurfjarðarvegi, styðjum við Fjarðagöng og endurskoðum almenningssamgöngur innan sveitarfélagsins í samráði við íbúa. Samgöngur eru lífæð samfélagsins.
Það er margt gott í Fjarðabyggð en það skiptir máli hvað er gert og ekkert síður hvernig það er gert. Við munum setja Fjarðabyggð í forgang. Komið með okkur í að byggja upp Fjarðabyggð þar sem þín rödd skiptir máli.
Setjum X við S þann 16.maí
Höfundur er oddviti Samfylkingarinnar og annars félagshyggjufólks í Fjarðabyggð.
