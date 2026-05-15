Skoðun

Kaus áður Sjálf­stæðis­flokkinn, nú Pírata

Ingibjörg Þóra Haraldsdóttir skrifar

Ég er fædd og uppalin í Reykjavík, ólst upp á bláu heimili og kaus ávallt Sjálfstæðisflokkinn í sveitarstjórnarkosningum vegna þess að ég trúði því að þeir af öllum myndu fara rétt með fjármagn og rekstur borgarinnar. Snemma á háskólaárunum mínum kenndi ég Degi B. Eggertssyni um allt það sem illa fór um í borginni, hver einasta hola í jörðinni var honum að kenna og lét mig dreyma um gömlu sjálfstæðistímana, án þess að vita nákvæmlega hverju ég var að falast eftir.

Á sama tíma elskaði ég að taka þátt í könnunum fyrir Hverfið mitt og hvatti alla í kringum mig til að taka þátt. Ég elskaði hvað allt var nálægt í þeim hverfum sem ég hef búið í Reykjavík og hvað menningarlífið var gott í borginni. Mér þótti einnig mjög vænt um að sjá hvað þjónustan var að verða meira og meira rafræn, sem ég fagnaði með því að senda kvörtun um bilaðan ljósastaur í Klambratúninu beint í gegnum netið.

Allt þetta sem ég elskaði var Pírötum að þakka.

Ég áttaði mig betur á málunum eftir að ég byrjaði að starfa hjá borginni, á Þjónustu-og nýsköpunarsviði sem er svið stofnað af Pírötum. Ég hef starfað við skjalamál og stafræna þróun á því sviði í nær fjögur ár. Öll þessi ár hafa einkennst af orðræðu frá þeim flokki sem ég hef oftast kosið í sveitarstjórn, að þetta svið sé tilgangslaust, of dýrt og að það þurfi að leggja það niður. Mér hefur alltaf sárnað þessi orðræða vegna þess að á þessu sviði er fólk sem vinnur sleitulaust í þágu borgarinnar til að gera bæði rekstur borgarinnar hagstæðari og þjónustuna betri og aðgengilegri íbúum.

Hvað gerir Þjónustu- og nýsköpunarsvið?

Án þess að fara í of miklar málalengingar þá til að kjarna hvað ÞON gerir er hægt að lýsa því á þennan hátt:

ÞON leggur áherslu á að þjónusta við íbúa verði aðgengileg og einföld, að upplýsingar til íbúa séu aðgengilegar og skilvirkar og að kerfi borgarinnar séu örugg, skilvirk og hagstæð og nýtist íbúanum sem best. ÞON hefur unnið gegn áratuga langri tækniskuld með miðlægri stjórnun á tölvukerfum borgarinnar sem gerir vinnu starfsfólks skilvirkari og þar af leiðandi rekstur borgarinnar hagstæðari.

Dæmi um verkefni sem ÞON hefur gert eru t.d.:

  • Stafræn þjónustugátt: Mínar síður fyrir íbúa til að eiga bein samskipti við borgina og er vettvangur fyrir íbúa að sækja um styrki og þjónustu.
  • Nýtt skjalakerfi fyrir alla stjórnsýsluna: Áður fyrr var skjalakerfi hjá borginni sem tengdi ekki starfsemi borgarinnar. Nú eru öll stjórnsýsluskjöl borgarinnar á einum stað og unnið er þvert á milli sviða og eininga borgarinnar í slíku kerfi.
  • Gagnsæ stjórnsýsla: Reykjavíkurborg er með bókhaldið sitt opið á netinu sem styrkir gagnsæja stjórnsýslu.
  • Rafræn byggingarleyfi.

Þetta er mjög stuttur listi af verkefnum sviðsins en þau styðja við kjarnagildi sviðsins, sem er að setja fólk í fyrsta sætið, að vera einu skrefi á undan og aldrei hætta að þora. Fyrir þessa vinnu hefur sviðið fengið verðlaun, þar á meðal UT-verðlaun Ský fyrir bestu opinberu stafrænu þjónustuna og Nýsköpunarverðlaun hins opinbera þar sem var sérstaklega nefnt framlag sviðsins til notendamiðaðrar þjónustu og einföldunar ferla.

Af hverju Píratar þá?

Píratar hafa lagt áherslu á eftirfarandi hluti í borginni:

  • Gagnsæi í stjórnsýslu
  • Auka stafræna þjónustu
  • Fjölga hjólastígum
  • Styrkja almenningssamgöngur
  • Styðja við og auka við íbúalýðræði
  • Mannréttindi og fjölbreytileika borgarinnar
  • Þétting byggðar
  • Betra umhverfi fyrir íbúa

Hvað hafa þeir afkastað?

  • Píratar hafa innleitt gagnsæi í stjórnsýslu.
  • Þeir hafa aukið stafræna þjónustu í borginni.
  • Þeir hafa fjölgað hjólastígum.
  • Þeir hafa styrkt almenningssamgöngur með áformum um Borgarlínu.
  • Þeir hafa stutt við íbúalýðræði bæði með Hverfið mitt og íbúaráðunum.
  • Þeir hafa staðið vörð um mannréttindi og fjölbreytileika borgarinnar með því að stofna mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar.
  • Þeir hafa þétt byggðina og innleitt borgarhönnunarstefnu til að passa upp á að byggð sé heilnæm húsnæði með nóg af sólarljósi og grænum svæðum í kringum sig – ásamt því að passa upp á að öll þjónusta sé í 15 mínútna fjarlægð.
  • Þeir hafa lagt áherslu á að gera borgina grænni með því að fjölga grænum svæðum og innleiða „viljandi villt“ svæði til að styðja við líffræðilega fjölbreytni.

Þá lít ég til baka og spyr sjálfa mig… myndi ég kjósa Sjálfstæðisflokkinn í dag, eins og ég hef gert áður? Svarið er nei. Ég veit meira í dag, ég þekki kerfið betur.

Ég vil að Reykjavíkurborg bjóði upp á bestu og aðgengilegustu þjónustu sem er hægt að bjóða upp á. Ég vil að íbúar fái valfrelsi í samgöngum. Ég vil að íbúar fái að taka þátt í ákvarðanatöku í borginni. Ég vil að Reykjavíkurborg leggi áfram áherslu á mannréttindi og fjölbreytileika. Ég vil að borgin sé umhverfisvæn, græn og falleg. Ég vil Pírata áfram í borgarstjórn.

Hvað vilt þú?

Höfundur er varaformaður Pírata og starfsmaður Þjónustu- og nýsköpunarsviðs.

