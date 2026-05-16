Setjum X við D

Gleðilegan kjördag.
Í dag kjósum við hvernig við viljum hafa nærsamfélög okkar næstu fjögur árin. Við kjósum um hvaða áherslur við viljum sjá í okkar nánasta umhverfi. Ég hef undanfarna daga hitt sjálfstæðisfólk um allt land sem leggur allt í að rækta samfélag sitt. Fólk sem vill með eigin framtaki byggja upp sterk sveitarfélög á grundvelli ábyrgðar og raunhæfra lausna.
Það er einmitt þar sem Sjálfstæðisflokkurinn stendur sterkastur – í trú á fólkinu og í þeirri sannfæringu að öflug sveitarfélög byggist á traustum rekstri og góðri þjónustu við íbúana. Sjálfstæðisflokkurinn býður nú fram í 34 sveitarfélögum um allt land og við ætlum okkur að treysta stöðu okkar áfram sem stærsta aflið á sveitastjórnarstiginu.
Reynslan talar sínu máli. Þar sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur fengið traust til að leiða hefur það skilað sér í ábyrgari rekstri, betri þjónustu og skýrari forgangsröðun. Í Kópavogi hefur tekist að létta álögum af heimilum og taka framfaraskref í leikskólamálum sem hafa gjörbreytt stöðunni fyrir barnafjölskyldur í bænum. Í Ölfusi hefur öflug uppbygging atvinnulífs og íbúabyggðar skapað aðstæður sem hafa skilað sér í blómlegra og sístækkandi sveitarfélagi. Í Árborg hefur tekist að snúa við erfiðri stöðu af ábyrgð og raunsæi. Í Fjallabyggð hefur verið sýnt fram á mikilvægi þess að halda vel utan um reksturinn í minni samfélögum, forgangsraða rétt og horfa til framtíðar.
Kjósum breytingar í Reykjavík
Reykjavík skiptir þó sérstöku máli enda er hún höfuðborg okkar allra. Það sem gerist í Reykjavík hefur áhrif langt út fyrir borgarmörkin.
Tími breytinga er runninn upp. Reykjavík þarf aftur forystu sem setur daglegt líf borgarbúa í fyrsta sæti.
Í þessari kosningabaráttu hafa allir flokkar talað um þörfina fyrir breytingum og einnig þeir flokkar sem hafa haldið um stjórnartaumana í áraraðir. Fyrsta skrefið er að viðurkenna vandann. En kjósendur vita líka að raunverulegar breytingar koma ekki af sjálfu sér og verða ekki með nýjum slagorðum um stefnu vinstriflokkana sem litlu hefur skilað.
Reykjavík þarf forystu sem hefur skýra sýn og þor til að framkvæma hana. Þar þarf að taka föstum tökum á rekstrinum, fjölga lóðum, lækka álögur, bæta þjónustu við barnafjölskyldur og gera borgina aftur að stað þar sem framtíðarsýn og framkvæmdakraftur fara saman.
Sjálfstæðisflokkurinn ber einfaldlega meiri virðingu fyrir fólkinu sem býr í Reykjavík og stendur undir borginni á hverjum degi. Hildur Björnsdóttir og sterkur listi Sjálfstæðisflokksins hafa alla burði til að gera Reykjavík að þeirri borg sem við vitum að hún getur orðið.
Þess vegna skiptir máli að Sjálfstæðisflokkurinn nái aftur forystu í Reykjavík. Það skiptir máli fyrir Reykvíkinga, en það skiptir einnig máli fyrir landið allt. Sjálfstæðisflokkurinn tekur afstöðu með heimilunum, fyrirtækjunum og fólkinu sem vill vinna, skapa, byggja upp og láta gott af sér leiða.
Í dag bið ég um stuðning við Sjálfstæðisflokkinn, hvar sem þú býrð á landinu. Það er okkur öllum til hagsbóta. Setjum X við D. Kjósum Sjálfstæðisflokkinn.
Höfundur er formaður Sjálfstæðisflokksins.
Björg Magnúsdóttir skrifar
Meyvant Þórólfsson skrifar
Stefán Þór Eysteinsson skrifar
Kolbrún Áslaug Baldursdóttir skrifar
Bjarni Fritzson skrifar
Ásdís Kristjánsdóttir skrifar
Ingibjörg Þóra Haraldsdóttir skrifar
Viktor Orri Valgarðsson skrifar
Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns,Hans Alexander Margrétarson Hansen skrifar
Ingvar P. Guðbjörnsson skrifar
Halldóra Jóna Guðmundsdóttir skrifar
Geir Finnsson skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Martha Árnadóttir skrifar
Þorsteinn Helgason skrifar
Grímur Sigurðarson skrifar
skrifar
Örn Karlsson skrifar
Alma Ýr Ingólfsdóttir skrifar
Ævar Orri Eðvaldsson skrifar
Hjördís Helga Seljan skrifar
Hjálmtýr Heiðdal skrifar
Svanfríður Guðrún Bergvinsdóttir skrifar
Unnar Sæmundsson skrifar
Bergur Þorri Benjamínsson,Þuríður Harpa Sigurðardóttir skrifar
Rúnar Freyr Gíslason skrifar
Rúnar Björn Herrera Þorkelsson skrifar
Telma Sif Reynisdóttir skrifar
Orri Björnsson skrifar